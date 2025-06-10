Ünlü binicinin evliliği, aldatma iddiasıyla sona eriyor

Ünlü binici Sinan Apa’nın 40 yıllık evliliği, aldatma iddiasıyla sona erme aşamasında. Eşi Sinan Apa'nın kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia eden Lale Apa, 20 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

Lale Apa

Lale Apa, 1985'te evlendiği Sinan Apa'ya boşanma davasını İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtı. Lale Apa'nın avukatının mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; Sinan Apa’nın psikolojik baskı ve aşağılayıcı davranışları, müvekkilin özgüvenini zedelemiş ve yıllar boyunca sessiz kalmasına ve kendini geri planda tutmasına sebep olmuştur. Sinan Apa, müvekkile 10 yıl önce silah doğrultmuş ve tehdit etmiştir. Bu sebeple müvekkile yaklaşmaması yönünde karar verilmiştir. Mahkemenin bu kararını fırsata çeviren Sinan Apa, 10 yıldır ayrı bir hayat kurmuş ve müvekkil ile bir araya gelmemiştir. Müvekkilden ve kızından bir kez dahi özür dilemeyen Sinan Apa, birlikte yaşama yükümlülüğünü açıkça ihlal etmiştir. Sinan Apa’nın gerçekleştirdiği tehdit ve şiddet eylemleri nedeniyle müvekkilin can güvenliği tehlikeye girmiş, artık huzuru kalmamıştır. Sinan Apa, evlilik birliği içerisindeyken müvekkili Türkiye’nin en ünlü mankenlerinden biriyle aldatmıştır. Bu mankenle Paris’e gitmiş, aynı otel odasında konaklamış, müvekkile de bu hususu iş gerekçesi olarak açıklamıştır. En uzun ilişkisi de 13 yıl sürmüş ve sevgilisiyle Yunanistan’a tatillere gitmiştir. Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmasını talep ediyoruz. Maddi ve manevi olarak zarara uğrayan müvekkil için 20 milyon lira tazminat ile 55 bin lira nafakanın Sinan Apa’dan tahsilini istiyoruz."

Sinan Apa REKLAM Sinan Apa ise eşi Lale Apa'nın iddialarının asılsız olduğunu belirterek avukatı aracılığıyla mahkemeye bir cevap dilekçesi sundu; "Müvekkilin yıllar önce ünlü mankenlere binicilik dersi vermiş olmasının, bu kişilerle romantik bir ilişki yaşadığı iddiasıyla ilişkilendirilmesi tamamen temelsizdir. Böyle bir iddia hem hayatın olağan akışına aykırıdır hem de açıkça mantıksızdır. Hiçbir somut delile dayanmadan ileri sürülen bu iddialar müvekkilin kişilik haklarına ve özel hayatına açıkça saldırı niteliği taşımaktadır. Müvekkil bugüne karşı eşine karşı sadaka yükümlülüğünü ihlal etmemiş, mesleki yaşamında ise her zaman profesyonel bir tutum sergilemiştir. Öte yandan müvekkilin kızıyla ilgilenmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Müvekkil, kızının ulusal ve uluslararası arenada başarılı bir sporcu olması için büyük yarışma atları alarak onu desteklemiştir. Bu destek, kızının ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler almasına ve milli takıma seçilmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle haksız davanın reddini isteriz."