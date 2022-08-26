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Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl!

Seda Sayan'dan 1995 yılında boşanan Sinan Engin, ardından 1997'de Ayşe Karasu ile nikah masasına oturmuştu. Elif adında bir kızları bulunan çift, evliliklerinin 25. yıl dönümünü kutladı

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  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    Mutlu birliktelikleri süren eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin ile Ayşe Karasu, sosyal medyada 25. evlilik yıl dönümlerine özel duygusal bir paylaşımda bulundu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    Engin, eşiyle düğünlerinde çekilen fotoğrafını "Seninle 25. yıl!" notuyla yayınladı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    Ayşe Karasu da Engin ile olan bu karesini paylaştı. Çiftin fotoğrafları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Futbol yorumcusu Sinan Engin, ilk evliliğini şarkıcı Seda Sayan ile 1990-1995 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, Oğulcan adında bir oğlu bulunuyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    Daha sonra 1997'de Ayşe Karasu ile dünya evine giren Sinan Engin, 1998 yılında da kızı Elif'i kucağına almıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    Onlar hayatlarının aşklarını bulup nikah masasına oturdu. Kimi meslektaşıyla, kimi de çocukluk aşkıyla evlendi ve hayatlarının en anlamlı birlikteliğine 'evet' dediler. İşte o çiftlerin en özel günlerinden fotoğraflar...
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    MUSTAFA SANDAL - MELİS SÜTŞURUP

    Ünlü popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup da İtalya'da dünya evine girmişti. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikah masasına oturan çift, düğünlerini de geçtiğimiz haziran ayında Marmaris’te yapmıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    HÜLYA DARCAN - TANJU KOREL

    Hülya Darcan, kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile 1974 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu. 
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

    Oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir törenle işletmeci Levent Babataş ile hayatını birleştirmişti. Annesinin gelinliğini giyen Evgar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz haftalarda Mavi adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    SERCAN YILDIRIM - NİHAN YÖNEL 

    Eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıl aralık ayında yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile hayatını birleştirmişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    DUYGU BOZTEPE - ERSİN ÖZŞEN

    2015 yılında mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Sertaç Boztepe'nin eski eşi Duygu Boztepe, yeniden evlendi. Ünlü oyuncu ve sunucu, geçtiğimiz yıl kasım ayında bir süredir beraber olduğu Ersin Özşen ile dünyaevine girdi.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    EMEL ÇÖLGEÇEN - TARKAN GÜVELİ

    2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' adlı dizide canlandırdığı 'Avukat Sema' rolüyle hafızalara kazınan Emel Çölgeçen (45), geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturmuştu.

    Ünlü oyuncu, bir süredir beraber olduğu heykeltıraş Tarkan Güveli ile hayatını birleştirdi.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    CEMİLE CANYURT - MERTKAN KAYA

    'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti. Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Bolu'da evlemişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

    Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Kemerburgaz'da düzenlenen törenle evlenmişti. Çift, kızları Zeynep'i geçtiğimiz mart ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

    'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı' ve son olarak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, memleketi Manisa'da sevgilisi Hande Ünal ile nikah masasına oturmuştu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    SEVİNÇ ERBULAK - VOLKAN CENGEN

    'Baba Evi', 'Süper Baba' ve 'Çat Kapı' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sevinç Erbulak, bir süredir aşk yaşadığı mühendis Volkan Cengen ile nikah masasına oturmuştu
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    ORKUN IŞITMAK - MERVE YORGANCILAR

    YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    ONUR SAYLAK - GÖZDE YILMAZ

    Onur Saylak-Gözde Yılmaz çifti, 2020'de sürpriz bir şekilde gözlerden uzak nikah masasına oturmuştu. Saylak ve Yılmaz, 2020'nin son günlerinde de çocukları Deniz Ali'yi kucaklarına almıştı.

    Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden de Maya ve Toprak adında iki kızı bulunuyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ

    2009 yılında Maslak'ta gerçekleşen tören ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    IMAN ELBANİ - MURAT YILDIRIM

    SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Aziz'de boy gösteren oyuncu Murat Yıldırım, Londra’da tanıştığı Faslı Iman Elbani’yle 25 Aralık 2016'da Adana'da aile arasında yapılan sade bir törenle evlenmişti. Çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    ALMEDA ABAZI - TOLGAHAN SAYIŞMAN

    Oyuncu Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti. Efehan adında bir oğulları olan çift, kızları Alina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    BERFU YENENLER - ESER YENENLER

    Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da Kilyos'ta gerçekleşen kır düğünüyle nikah masasına oturmuştu. Çiftin Kuzey ve Mete adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL - CANSU TOSUN

    Erkan Kolçak Köstendil, 2018'de Antalya Adrasan Olimpos'ta düzenlenen tören ile evlenmişti. İkilinin Marsel adında bir oğulları bulunuyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    NECİP MEMİLİ - DİDEM DAYICIOĞLU

    Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile 2020 yılında Ortaköy'deki bir otelde gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin Asya adında bir kızı var.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    NURDAN BEŞEN - İBRAHİM BÜYÜKAK

    Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile Bebek'teki bir otelde nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocuklarını geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    HAZAL KAYA - ALİ ATAY

    2019'da Mecidiyeköy'deki bir otelde nikah masasına oturan oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    ARDA TURAN - ASLIHAN DOĞAN TURAN

    Futbolcu Arda Turan, 2018 'de Çubuklu'daki evinde sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan çiftin, 2020'de de ikinci oğulları Asil Aslan dünyaya gelmişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

    2016 yılında Cunda'da dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin, Ekim 2020'de dünyaya gelmişti. Çift, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    SONER SARIKABADAYI - MADELEIN LOPEZ CAMELO

    Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında evinde nikah masasına oturmuştu. İkili, nikahlarından 4 gün sonra oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına almıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    TOLGA KAREL - SARAH SCOTT

    'Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhrete kavuşan şimdilerde ise yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren Tolga Karel, 2011 yılında Azeri manken Günay Musayeva ile evlenmişti. Çift, 2015 yılında boşanmıştı. Karel, ardından 2016'da Amerika'da Sarah Scott ile nikah masasına oturmuştu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    DİDEM EROL - NATHAN COWLES

    2008 yılından beri Amerika'da yaşayan ve uzun süredir Nathan Cowles ile aşk yaşan oyuncu Didem Erol, Amerika'da evlenmişti. Kariyerine ABD'de devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirerek ve kendine yeni bir hayat kurmuştu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, iki yıllık birlikteliklerini 25 Kasım 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin düğünü Kanlıca'daki bir otelde gerçekleşmişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    SERKAN ŞENALP - ESENGÜL YILMAZ

    Oyuncu Serkan Şenalp, 2020'de iki yıldır birlikte olduğu psikolog Esengül Yılmaz ile evlenmişti. İkili, koronavirüs sebebiyle önlemlerini alarak, sadece iki şahidin katıldığı sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

    Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 29 Haziran 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin düğünü Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılmıştı. 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift, şu aralak ikinci bebek heyecanı yaşıyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ

    Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturmuştu. İkili, aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    LEVENT YÜKSEL - ÖZLEM ÖZTÜRK

    Şarkıcı Levent Yüksel, spor eğitmeni Özlem Öztürk ile 2020'de evlenmişti. İkili, koronavirüs tedbirlerinden dolayı İzmir'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    GÜRGEN ÖZ - EMILY MAHRINGER

    Oyuncu Gürgen Öz, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emily Mahringer ile Danimarka’da evlenmişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    CAN BONOMO - ÖYKÜ KARAYEL

    Öykü Karayel ile Can Bonomo, 2018 yılında Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen törenle evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz yıl 'Roman' adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    BUĞRA GÜLSOY - NİLÜFER GÜRBÜZ

    Oyuncu Buğra Gülsoy, 2018'de uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Nilüfer Gürbüz ile Şile'de gerçekleşen bir kır düğünüyle dünyaevine girmişti.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    BENGÜ - SELİM SELİMOĞLU

    Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu, 2018'de Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Kızı Zeynep'i 2019'da kucağına alan Bengü, şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
  • Sinan Engin'den eşi Ayşe Karasu'ya: Seninle 25. yıl! - Magazin haberleri

    MERT FIRAT - İDİL FIRAT

    Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat, 2018 yılında Alaçatı'da düzenlenen törenle evlenmişti. İkili, 2020'de bebekleri Seyhan Mia'yı kucaklarına almıştı.

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