Şınav Nedir, Nasıl Çekilir ve Faydaları Nelerdir? Şınav Hangi Kasları Çalıştırır ve Kaç Kalori Yaktırır?

Şınav Pozisyonu Nedir? Şınav Nasıl Çekilir?

Konunun detaylarına girmeden önce sizlere şınavın ne olduğunu açıklayalım. Şınav pozisyonu yüzüstü pozisyondan başlayan yaygın bir güç antrenmanıdır. Kadın ve erkek herkes bu hareketi yapabilir fakat şunu söylemek de gerekiyor: Ciddi bir güç gerektiriyor bu sebeple başlangıçta sizi zorlayabilir.

Peki şınav nasıl çekilir? Doğru şınav pozisyonu nasıl olmalıdır?

Yere paralel uzanmalısınız ve parmak uçlarınız tam karşıya bakacak şekilde ellerinizi omuz genişliğinden biraz fazla açmalısınız. Avuç içleriniz de yere bakmalı.

Ayak parmaklarınızı yere koyun ve kollarınızdan güç alarak göğsünüzü yukarı çekin.

Ayrıca doğru nefes alıp vermeniz de önemlidir. Gövdenizi indirirken nefes alın kaldırırken de nefes verin.

Kalçanızı yukarı kaldırmamalısınız. Başınız, kalçanız ve ayaklarınız aynı hizada olmalı.

Buna ek olarak sırt ve kalça bölgeleriniz aynı hizada kalmalı, karın kaslarınızı sıkarak yavaşça dirseklerinizi bükün. Göğsünüzü de yere indirin.

Göğsünüz yere değmeden hareketi bitirin. Bu ilk tekrarınız olacak.

Mola vererek, yavaş yavaş setlerinizi artırarak şınav çekebilirsiniz. Böylece vücudunuz da bu harekete alışacaktır.

Şınav Hangi Kasları Çalıştırır?

Bu bilgilerin yanı sıra sizlere şınavın hangi kaslara etkili olduğunu da açıklayalım. Bacakları, orta gövdeyi ve aslında tüm vücudunuzu çalıştırır. Şınav kaç kalori yaktırır diye merak ediyorsanız da 100 şınavın ortalama 800 kalori yaktırdığını söyleyebiliriz.

Peki şınav çekemiyorum ne yapmam lazım diye endişeleniyor musunuz? Merak etmeyin, herkes ilk denemede kolay kolay şınav çekemez. Aşağıdaki maddeleri okuyun ve hemen uygulamaya başlayın:

Bütün yükü omuzlara vermeyin. Hızlı yorulursunuz.

Hareketlerinizi setlere göre, doğru bir şekilde yapın.

Başınız ve sırtınız aynı hizada olsun.

Kalçalarınızı yere değdirmeyin.

Yeri ittirerek yükselmeye çalışın.

Kollarınız omuz genişliğinde açık olsun.

Bunlara dikkat ederseniz, birkaç denemeden sonra şınav çekebileceksiniz. Ama bunlara ek olarak doğru nefes alıp vermek de son derece önemli. Nasıl ayarlamanız gerektiğini de yukarıda belirttik.

Şınav Çekmenin Faydaları

Son olarak sizlere şınav çekmenin faydalarından da bahsetmek istiyoruz.

Vücut metabolizmanızı çalıştırır.

Enerjinizi artırır ve konsantrasyonunuzu düzenler.

Canlılık katar ve bu hevesle daha çok egzersiz yapmanızı sağlar.

Kol kaslarınız güçlenir ve bununla birlikte diğer kaslarınız da güçlenir.

Kalori yakımında yardımcıdır. Bu sebeple zayıflama sürecinizde mutlaka şınav çekmelisiniz.

Vücudunuz düzgünse ve fitse bu vücudun yapısını korur.

Sırt kaslarınızı da çalıştırdığı için daha dik durmanıza yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığına da faydası vardır.

Kondisyon seviyenizi de artırır.

İşte bu faydaları göz önünde bulundurarak şınav çekmeye öncelik verebilirsiniz. Yavaş yavaş setlerinizi artırarak vücudunuzu da alıştırabilirsiniz. Eğer daha önce hiç şınav çekmediyseniz ve beceremiyorsanız da sizlere önerdiğimiz yöntemlere dikkat ederek bunu başarabilirsiniz. Unutmayın, ilk zamanlar yapamamanız normaldir ama birkaç pratik yardımıyla bu sorunu çözebilirsiniz.