Sinem Kobal ile kızı Lalin'in spor keyfi
Sinem Kobal, büyük kızı Lalin ile birlikte spor yaptı. Kobal, kızıyla çektirdiği eğlenceli fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı
Giriş: 03.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:48
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2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de ilk çocukları Lalin'i, 2022'de de kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
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Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu birlikteliği süren Sinem Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Yeni bir fotoğraf yayımlayan Sinem Kobal, bu kez objektif karşısına büyük kızı Lalin ile geçti.