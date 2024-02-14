Sinem Kobal'dan 14 Şubat pozları
2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel fotoğraflarını "Ömürlük sevgilim" mesajıyla paylaştı
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle takipçileriyle paylaştı.
Leyla ve Lalin adında iki kızları bulunan çiftten Sinem Kobal, fotoğraflarına "Ömürlük sevgilim" notunu düştü.
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
"SEVGİMİZ HER GÜN KUTLU OLSUN KOCAM"
23 Mayıs 2015'te Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenen Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'dan da bu güne özel paylaşım geldi. Selin Gökbakar; "Bahanemiz bol olsun. Sevgimiz her gün kutlu olsun kocam" dedi. Şahan Gökbakar da bu fotoğrafı, sosyal medya sayfasına taşıdı.
PARİS'TE AŞK
Ünlü oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2022'de Almanya'da evlenmişti.
Çift, Sevgililer Günü'nü Paris'te kutladı. İkili romantik pozlarını sosyal medyada paylaştı.