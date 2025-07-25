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        Haberler Gündem Güvenlik Sinop'ta kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

        Sinop'ta kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

        Sinop'ta düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 02:58 Güncelleme: 25.07.2025 - 02:59
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        Sinop'ta kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı
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        Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre, adreste ve bir araçta yapılan aramada, 4 tabanca, 5 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek, farklı markalarda gümrük kaçağı 71 kol saati ve 33 çakmak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #Sinop
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