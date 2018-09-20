Son dönemde konkordato başvurularının artması üzerine gündeme gelen kredi yeniden yapılandırmasının yolu açıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), şirketlerin bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çerçeve anlaşmasının 19 Eylül itibariyle imzalanıp uygulamaya girdiğini açıkladı.

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, 2001 krizinin ardından uygulanan İstanbul Yaklaşımı veya Anadolu Yaklaşımı'ndan sonra devreye giren Yeni İstanbul Yaklaşımı’nın kritik detaylarını kaleme aldı.

Ekonominin ve finansal piyasaların dört gözle beklediği Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı günün öncesinde borcunu ödeyemeyen şirketler için kredi yeniden yapılandırmasının yolu açıldı. Yeniden yapılandırma kur şokundan dolayı ödenemeyen borçları 100 milyon lirayı aşan şirketler arasından seçilerek yapılacak.

-Bu çerçevede 2001 krizinin ardından uygulanan İstanbul Yaklaşımı veya Anadolu Yaklaşımı'ndan sonra bu kez devreye giren Yeni İstanbul Yaklaşımı’nın en ayırt edici özelliği 100 milyon liralık sınır getirilmesi oldu. Yeni Yaklaşım büyük kredilerle ilgili olacak.

-Çünkü küçük ölçekli veya tek bir bankaya olan kredilerin yeniden yapılandırılması zaten yapılıyor. Bankalar aradan geçen zaman içinde buna yatkın hale geldi. Tek bankadan veya tek şubeden alınan kredilerin yeniden yapılandırılmasında inisiyatif zaten şubede veya bankada. Bu alacak tahsiline başka bankaların karışması da söz konusu olamaz zaten. Zorluk birden çok bankaya olan borçların yapılandırılmasında ve zaman kaybındaydı.

KURTARMA KRİTERLERİ NELER?

İşte bankalar tarafından üzerinde uzlaşmaya varılan ve yaklaşım olarak benimsenen yeni durum, çok sayıda bankanın alacaklı olduğu kredilerde süratle bir araya gelmeyi ve anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bunun ilkelerini ve yol haritasını belirliyor.

-Yeni İstanbul Yaklaşımı 100 milyon liralık sınırı geçen her türlü borçluyu da kapsamayacak. Seçici olunacak. Seçerken de ilkeler belirlendi, öncelikler ortaya konuldu. Değerlendirme ayrı ayrı ve özenle yapılacak.

1-Bir kere yaklaşıma alınacak şirket ayağa kalkabilecek mi? Öncelikle buna bakılacak.

2-Bu aşama geçildiğinde şirketin sektöründe ve ekonomide önemli bir yere sahip olması gerekecek.

3-Nakit dengesinin iyileşmesinden de çok sayıda borçlu yararlanacak.

Yeni İstanbul Yaklaşımı’nın ilgili maddesi seçim kriterini şöyle tanımladı: “Bu çerçevede, yapılandırma programlarında ölçekleri de dikkate alınarak ekonomik faaliyetleri itibarıyla sektörlerinde ve ticari ilişkilerinde önemli yere sahip olan, nakit dengeleri iyileştiğinde çok sayıda borçlu için sinerji oluşturabilecek nitelikteki borçlulara önceliğin verilebilmesi gereklilik gösterebilmektedir.”

NEFESLENME İMKÂNI VERECEK

100 milyon liralık borç sınırı aynı zamanda Yeni İstanbul Yaklaşımı’na girecek şirketlerin sayısını azaltıyor. Sayının ne olacağı konusunda henüz netlik yok. Ama yaklaşımın uygulanmasıyla büyüklerden başlayarak kredi ödemesinde zor duruma giren şirketlerde bir rahatlama ve nefeslenme olacağı açık. Ekonominin içinde kalmaya, hayata tutunmaya devam edecekler. Yükümlülüklerini de kademe kademe yerine getirebilecekler. Üretim, istihdam ve varsa ihracatları devam edecek.

KALICI KURTULUŞ NEREDE?

-Bir kısım kredilerinin tahsilini erteleyen bankacılık sisteminin ise yeni kredi verme imkânları aynı oranda daralacak. Yenilere veya yeni yatırımlara ayrılacak kaynaklar aynı ölçüde küçülecek.

-Bir kısım şirketlerin nefes alması ve yüzdürülmesi sağlanacak da, asıl ve kalıcı kurtarma ekonominin kendisinde. Düşük enflasyonda, düşük enflasyonla birlikte düşük faizlerde ve döviz kurunun düşük düzeylerde artmasında. Yani fiyat ve finansal istikrarla birlikte ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması ve büyüme oranının sağlıklı bir şekilde artması gerekiyor ki, şirketler faaliyetlerini ve yükümlüklerini normal bir şekilde yerine getirebilsinler.

Hele bir nefes alalım, sonrasının nasıl geleceği daha sonrasının işi.

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