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Bugüne kadar birçok sektörden lider şirketlerle iş birliğine imza atarak müşterilerine yeni servisler sunduklarına dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Tüzel müşterilerimiz için yepyeni bir hizmeti hayata geçirdik. Sunduğumuz yeni hizmetimiz ile artık müşterilerimiz tüm banka hesaplarını Akbank İnternet’ten takip edilebilecekler. Bu hizmetin geliştirilmesi, Akbank’ın müşterilerimiz için bir platform haline gelmesinin ve açık bankacılık stratejimizin önemli bir adımı” dedi. Yüce, Akbank’ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini ifade ederek “Açık bankacılık çalışmaları bankamızda 2015 yılında başladı ve Akbank API portal 2016’da kullanıma açıldı. Bugüne kadar birçok iş ortağımız ile bu API’ler üzerinden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Açık bankacılık, müşteri odaklı vizyonumuzu destekleyerek, kurduğumuz iş birlikleri sayesinde müşterilerimize hem kendi temas noktalarımızda hem de banka dışı platformlarda hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmamıza olanak sağlıyor” diye konuştu.

GÜNLÜK İŞLEMLERDE ZAMAN KAZANDIRIYOR

Bugüne kadar e-ticaret, akaryakıt, ERP sistemleri ve birçok sektörün önde gelen kuruluşlarıyla iş birlikleri yaparak , yenilikçi hizmetleri farklı platformlarda hem bireysel hem tüzel müşterilerine sunduklarını kaydeden Yüce şunları söyledi: " Bu yeni hizmetimiz ile müşterimiz olan şirketlerin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir adım daha atıyoruz. Artık Akbank müşterisi işletmeler tüm bankalardaki hesaplarını Akbank İnternet’te bir arada görebilecek, nakit akışlarını ve bakiyelerini takip edebilecekler. Akbank İnternet’te onlar için oluşturulan form ile hesaplarının bulunduğu diğer bankalara gidip başvurularını yapabilecekler ve tüm Akbank hesaplarının yanında diğer banka hesaplarını bir arada görebilecekler. Bugün Türkiye’de şirketler birden fazla banka ile çalışıyor ve her bankada da birden fazla hesapları bulunuyor. Dolayısıyla gelen giden ödemelerin takibini yapmak, gün sonu kapanış bakiyelerini takip etmek gibi işlemler için her bankanın uygulamasına tek tek girmeleri ve hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor. Biz hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmet ile hem onların operasyonel hatalarını minimuma indirmeyi, hem de günlük bankacılık işlemlerinde müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz bu hizmet ile bir platform olarak onlara hizmet edeceğiz. Müşterilerimize büyüme yolculuklarında daha iyi destek verebileceğiz. Akbank olarak açık bankacılığı uzun soluklu bir yolculuk olarak görüyoruz ve hem bireysel hem tüzel müşterilerimiz için hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörler arası sınırları belirsizleştiren yeni dijital servisler ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. ”