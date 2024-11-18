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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Şişecam'a yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu ödülü - Teknoloji Haberleri

        Şişecam'a yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu ödülü

        Şişecam, yapay zeka ve otomasyon şirketi UiPath tarafından düzenlenen ve stratejik dönüşüm araçları kullanarak operasyonel verimlilik, üretkenlik ve yenilikçilik konularında fark yaratan şirketlere verilen AI25 ödülünü almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:58
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        Şişecam'a yapay zeka ödülü
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        Şişecam, UiPath tarafından verilen 2024 AI25 ödülüne layık görüldü. Şirket, yapay zeka ve otomasyon alanında önde gelen firmalardan biri olan UiPath’in her yıl düzenlediği AI25 ödüllerinde bu yıl ödül alan 25 şirket arasında yer aldı.

        Şişecam kendisine ödül getiren proje kapsamında; işe alım süreçlerinde belge yönetimini iyileştirmek, sınıflandırma doğruluğunu artırmak ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla UiPath’in yapay zeka ve otomasyon çözümlerini devreye aldı. Bu kapsamda, UiPath’in "Document Understanding" ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) çözümleri kullanılarak, 12 farklı dilde hazırlanan 50 binden fazla belge, OpenText sistemi içinde yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış formatlarda sınıflandırıldı. Bu otomasyon sayesinde Şişecam’ın günlük belge sınıflandırabilme kapasitesi 6 kat artış gösterdi.

        YÜZDE 87,5 VERİMLİLİK ARTIŞI

        Belge yönetiminde yüzde 87,5 verimlilik artışı sağlayan bu otomasyon projesi, çalışanların rutin işleri yapay zekaya devrederek daha stratejik işlere odaklanmasını sağladı. Manuel işlemlerden kaynaklanan hata ve veri tutarsızlıklarını en aza indirerek güvenilir ve uyumlu bir veri yönetimi sunan sistem, yasal ve sektörel uyum açısından da etkili çözümler sunuyor.

        Daha entegre ve dijital olma hedeflerine odaklandığını açıklayan şirket, en yüksek verimlilik ve performans seviyesine ulaşmak için üretimden satışa, insan kaynaklarından lojistiğe kadar birçok alanda yapay zeka ürünlerini iş süreçlerine entegre etmeye devam ettiğini açıkladı.

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