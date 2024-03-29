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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'dan Eskişehir'e dünyanın en büyük cam üretim kompleksi - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'dan Eskişehir'e dünyanın en büyük cam üretim kompleksi

        Şişecam, Eskişehir'de hayata geçirdiği yeni cam ambalaj fırınını ve soğuk tamirini tamamladığı cam ev eşyası fırınını ateşledi. Toplam 174 milyon dolarlık bu yatırımlar sonucunda Şişecam Eskişehir kompleksi yaklaşık 1 milyon tonluk üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük cam üretim noktası haline geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:44
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        Eskişehir'e dünyanın en büyük cam üretim kompleksi
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        Şişecam, Eskişehir’de hayata geçirdiği yeni cam ambalaj fırınını ve soğuk tamirini tamamladığı cam ev eşyası fırınını ateşledi. Bu yatırımlar sonucunda Şişecam Eskişehir kompleksi yaklaşık 1 milyon tonluk konsolide kapasitesiyle dünyanın en büyük cam üretim noktası haline geldi.

        Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman ateşlenen yeni fırın yatırımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yaklaşık 145 milyon dolar yatırımla ateşlediğimiz cam ambalaj fırını 127 kişiye ek istihdam sağlayacak. Yıllık brüt 198 bin ton kapasiteyle çalışacak fırında nitelikli şişe ve kavanoz üretimi yapılacak. Şişecam bu yatırımı global çapta enflasyonun ve buna bağlı olarak yatırım maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda, artan talebi karşılamak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini desteklemek üzere hayata geçirdi. Şişecam Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası yeni yatırım sonucunda tek yerleşkede 5 fırın ve 24 hatla dünyanın en büyük kapasiteli cam ambalaj üretim tesisi haline geldi. Tesisin toplam cam ambalaj üretim kapasitesi yaklaşık yıllık brüt 760 bin tona ulaştı. Son yatırımın faaliyete geçmesiyle birlikte Şişecam’ın küresel cam ambalaj üretim kapasitesi yıllık 3,3 milyon tona ulaştı.”

        Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici Eskişehir’de soğuk tamiri tamamlanarak ateşlenen cam ev eşyası fırını hakkında şunları söyledi: “Bugün Eskişehir'de açılışını yaptığımız yatırımlarımız sadece cam ambalaj alanıyla sınırlı değil. Eskişehir Cam Ev Eşyası üretim tesisinde ikinci fırınımızın soğuk tamirini de yaklaşık 29 milyon dolar yatırımla tamamladık. Elde edilen ek kapasite, Şişecam’ı cam ev eşyası üretiminde dünya liderliğine taşıdı. Yenilenen cam ev eşyası fırını yıllık brüt 64 bin ton kapasiteyle hizmet verirken 246 kişiye de ek istihdam sağlayacak. Eskişehir’deki cam ev eşyası üretim kapasitemiz ise yıllık yaklaşık brüt 190 bin tona ulaştı”

        Tüm bu yatırımlar sonucunda Şişecam’ın Eskişehir’de cam ambalaj ve cam ev eşyası iş alanlarında ulaştığı konsolide üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon tonu buldu. Bu da Şişecam’ın Eskişehir üretim kompleksini dünyanın tek yerleşkede en büyük entegre cam üretim noktası haline getirdi. Eskişehir’de yaratılan bu ölçeğin, kaynakların verimli kullanımı ve operasyonel verimlik açısından da önemli avantajlar sağlaması hedefleniyor.

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