Şişkinlikle başa çıkmanın doğal yolu: Vücutta biriken sudan kurtulmanızı sağlayabilecek 9 ödem attırıcı besin!

Ödem, vücutta fazla sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliklerdir. Bu durum hormonal değişikliklerden, kilodan veya uzun süre ayakta kalmaktan dolayı oluşabilir. Vücutta oluşan bu şişlikler, insanları rahatsız ettiğinden kurtulmak için doğal yöntemler arayabilirler. Bu yöntemlerden biri, ödemi vücuttan kısa sürede atmaya yarayan besinlerdir. Ancak çoğu beslenme uzmanına göre, ödem attıran besinler sadece bir parça çözüm sunabilir, yine de bu besinleri tüketmek kısa süreli çözüm sağlayabileceğinden sizin için derledik. İşte, detaylar...