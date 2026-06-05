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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de saldırıya uğrayan taksici ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Şişli'de saldırıya uğrayan taksici ağır yaralandı

        İstanbul Şişli'de yolcusu olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından darp edilen ve kalp krizi geçiren taksi şoförü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        Saldırıya uğrayan taksici ağır yaralandı

        Şişli ilçesi Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde seyir halindeki taksinin sürücüsü Erdal Çiçek ile ismi öğrenilemeyen erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Otomobili yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek ile yolcu arasında çıkan kavgada sürücü kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen diğer taksiciler ve vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre, yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olaydan sonra kaçmak isteyen erkek şahıs ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

        TAKSİCİLER HASTANE ÖNÜNE GELEREK DESTEK VERDİ

        Arkadaşlarına destek vermek için hastane önüne gelen diğer taksiciler ise duruma tepki gösterdi. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının sağlığı için dua ettiklerini söyledi.

        Taksilerinde kimleri taşıdıklarını bilmediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu: "Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz."

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