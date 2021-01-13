Sistem9 Yeşilyurt: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay)
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)
Setler: 21-25, 15-25, 20-25
Süre: 81 dakika (27, 25, 29)
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