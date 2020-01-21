Yunan gaz şirketine 200 milyon Euro nasıl ödenecek?

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD’nin, uyarısı üzerine müteahhit firma, 60 kilometrelik bölümde rayları kaldırdı. Balastı değiştirmeye başladı. Bu işlemin büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor. Kaynaklar, oluşan maliyetin (10 milyon TL dolayında) müteahhit tarafından karşılandığını söyledi.

Türkiye'de devam eden en büyük alt yapı projeleri arasında yer alan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında sona yaklaşıldı. Projenin, bu yılın ikinci yarısına yetişmesi için 406 kilometre uzunluğundaki hat boyunca onlarca noktada, binlerce kişi mesai yapıyor.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasında YHT ile seyahat süresi, 2 saate inecek. İstanbul-Sivas arası da 5 saat olacak.

BALAST SORUNU

İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, hattın bir bölümüne döşenen “balast”ta sorun olduğu belirlendi. TCDD denetim ekipleri, sahada yaptıkları çalışmalarda, 60 kilometre uzunluğundaki bir bölgede, balastta teknik deyişle “yaşlanma” sorunu olduğunu saptadı.

Peki, balast nedir ve nasıl bir sorun söz konusu? Rayların altına hat boyunca döşenen, taşımacılık sırasında oluşacak yükü kaldırmak üzere planlanan, kırılmış, keskin köşeli ve kenarlı taşlara “balast” adı veriliyor. Balastın, 5 yıllık ekonomik ömrü bulunuyor. Bu bölgede döşenen balastın, güneşle teması sonrasında “yaşlanma” belirtisi gösterdiği ortaya çıktı. Yükü taşıyamayacağı, kısa sürede dağılacağı tespit edildi.



RAYLAR KALDIRILDI

TCDD yönetimi, projeyi üstlenen müteahhit firmayı uyardı. 60 kilometrelik bölümün rayları kaldırıldı. Balast değiştirme işlemine başlandı. Bu işlemin büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor. Kaynaklar, oluşan maliyetin (10 milyon TL olduğu belirtiliyor) müteahhit tarafından karşılandığını söyledi.