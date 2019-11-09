Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 80. dakikada Emre Kılınç ve 89'da Hakan Arslan kaydetti. Konuk ekipte Levan Shengelia, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan ve 21 puana yükselen Yiğidolar, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 4 maçında 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 13 puanda kaldı.