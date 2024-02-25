Sivasspor: 4 - Pendikspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ett.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı.
Bülent Uygun'un öğrencileri mücadeleden 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
Sivasspor'un gollerini 26'da Meing, 59'da Caner Osmanpaşa, 69'da Manaj ve 90+5'de Koita kaydetti.
Pendikspor'un tek golünü ise 16'da Gökhan Kaya attı.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Burak Pakkan yönetti.
EMS Yapı Sivasspor, son dönemde form grafiğini yükseltmesiyle dikkat çekiyor.
Bu skorla 5 maçtır mağlup olmayan Bülent Uygun'un öğrencileri, bu süreçte 11 puanı hanesine yazdırdı.
37 puana ulaşan kırmızı beyazlılar, kazanarak üst sıralara yakınlaştı.
25 puanda kalan Siltaş Yapı Pendikspor ise küme düşme hattında kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, EMS Yapı Sivasspor deplasmanda 3-2 kazanmıştı.