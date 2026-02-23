Canlı
        Sivasspor: 4 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Sivasspor: 4 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 5 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.02.2026 - 16:00
        Sivasspor 5 maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), Manaj

        Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)

        Goller: Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 26 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk 45+1 Caner Erkin (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi (Sakaryaspor)

        Çinli iş insanının cesedi elleri ve ayakları bağlı toprağa gömülü bulundu

        İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi.(DHA)

