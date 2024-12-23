Sivasspor'da ayrılık: Keita Balde

Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve eski eşi Simona Guatieri tarafından Wanda Nara'yla yasak aşk yaşadığı da öne sürülen Keita Balde ile yollarını ayırdı.

Sivasspor’da istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağı haline gelen Keita Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya’ya gitti.

Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı. Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi.