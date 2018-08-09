Kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı stoper David Braz'ın 1 yıl kiralanması konusunda Santos kulübü ile anlaşmaya vardı. Dün sabah Sivas'a gelen David Braz ilk olarak Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Sağlık kontrolünün ardından kulüp tesislerine geçen Braz 1 yıllık kiralık olarak kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

21 Mayıs 1987'de Guarrulhos'ta dünyaya gelen David Braz de Oliveira Filho futbola Palmeiras'ta başladı. 2009 yılında Yunanistan ekibi Panatinaikos'a transfer olan David Braz ardından Flamengo, Esporte Clube Vitria gibi takımlarının da formasını giydi. Son olarak geçtiğimiz sezon Santos formasını giyen 31 yaşındaki stoper yeni sezonla birlikte Demir Grup Sivasspor'un başarısı için ter dökecek. Kariyerinde toplam 221 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 14 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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