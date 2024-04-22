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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor - Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor - Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi!

        Süper Lig'in 33. haftasında bugün Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geleceği maça Alman VAR hakemi Benjamin Brand atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:53
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        Sivasspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

        Mücadeleye kısa bir süre kala, maçın VAR hakemi belli oldu.

        TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alman Benjamin Brand olacak.

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