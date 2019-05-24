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Sivasspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Geçtiğimiz hafta evinde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Sivas deplasmanında kapatıyor. Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi

Sivasspor - Galatasaray maçı

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. ve son haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

SİVASSPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Semih, Marcao, Emre Taşdemir, Badou, Donk, Selçuk, Sinan Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat Çelik
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.

TERİM VE DAVALA YOK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak. Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

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