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Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2022 yılını lider bitirdi. Maça hakem Erkan Özdamar'ın kararları damga vururken, spor yazarları hem 90 dakikayı hem de hakem Özdamar'ın performansını değerlendirdi. İşte Sivasspor-Galatasaray maçı yazar yorumları...

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  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH): HAKEMİ KURTARAN DOĞRU ÇAĞRI 

    Galatasaray, kazanmak arzusuyla çok etkili bir ilk yarı sergiledi. Rakibin en önemli hücum silahı Gradel'in yokluğu başta Boey olmak üzere defans bloğunu çok rahatlattı. Boey de sık sık hücumlara destek verdi. Atılan gol dışında kaçanlar da var. Aslında Sivas için tek farklı yenilgiyle devreyi bitirmek ikinci yarı için bir ümitti. Galatasaray ikinci yarı her zamanki gibi fiziksel sorunlarla duraklama devrine geçti. Bu arada Okan Buruk, değişikliklerde çok geç kaldı ama o dönemi hasarsız atlattı. İlk doğru hamlelerinde oyunu dengeledi ama Sivasspor, hazırlanışı ve yapılışı güzel bir golle beraberliği yakaladı. Sonra Buruk'tan diğer hamleler geldi. 
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Dar kadro ve sakatlar yüzünden Rıza hocanın değişikliklerinden Sivas hiçbir fayda bulamadı. Öncesinde net ofsayt varken neden VAR çağırdı?" diye. Ama FIFA ve UEFA'nın yeni kurallarına göre yapılmış bir çağrı bu. Hakemin hatasının görülmesi ve penaltı yanlışına düşülmemesi için… Yani hakemi kurtaran ve doğru çağrı… O çağırma sonundaki hakemin anlatımı da doğru.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): 80 DAKİKA FUTBOL İZLEMEDİK!

    Dün akşam üzeri oynanan Sivas-Galatasaray maçı brüt 114 dakika sürerken, top oyunda 49 buçuk dakika kalmış. Yani saat 17’den 19:10’a kadar televizyon başında 2 saat 10 dakika kalıp, bunun 80 dakikasında futbol izlememişiz. Kabaca bir film süresi çalınmış hayatımızdan! Benzer bir durum 111 dakika brüt, 50 dakika net oyun süresiyle Trabzon-Fenerbahçe maçında da söz konusuydu. Sivas-Galatasaray maçında hayatımızdan çalınan tam 80 dakikalık sürede 2004 yapımı efsanevi “Before Sunset” filminin tamamını izleyebilirdik mesela.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ): G.SARAY BU GALİBİYETİN ALTINDA KALIP EZİLECEK

    Bu pirinç çok su kaldırır... Hangi pirinç; hakem grubunun pirinci. Baldo deseniz olmaz, Kızılcahamam pirinci deseniz olmaz. Onlar kaliteli pirinçler. Peki neden olmaz? Çünkü bu hakem grubunu, yılanın derisi gibi tamamen söküp atmazsanız ve yeni grup yapmazsanız bu ilelebet gider. Yıllardır üstüne basa basa söylüyorum, 'söylüyorum' demeyi de hiç sevmem ama baktım olmadı sakal bıraktım, sakaldan sonra hakemler daha kötü oldu. Tıraş yapmıyorlar mübarekler kökünden kesiyorlar. Düşünün kaç gün evvel rakibin burnuna bir kafa, hakem attırmadı sarı kart, dün bir gol... Tabiri caizse bir deli kuyuya taş atar da 40 kişi çıkaramaz ya biz serviste 30 kişi çıkaramadık. Hakem endirekt veriyor. Endirekt demek ya ofsayt demek ya temassız ihlal demek. Pozisyonda iki şık da yok. Bunu bilen iki kişi. Biri VAR diğeri sahadaki kişi. 
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Bir şey söyleyeyim mi, bu hakem operasyonunda o operasyonu kimler durdurduysa altını çizerek söylüyorum assolistler onlar olacaklar bu sene. Bakın zemin ağır, bahsetmiyoruz. Böyle bir zeminde bakla bile yetişmez. O takım bu takımı yenmiş hikaye. Ama şunu net söyleyebilirim; Galatasaray uzun yıllar bu galibiyetin altında kalıp ezilecektir. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çünkü rakipleri bu maçı unutamazlar.

     
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN (SABAH): BARIŞ SANTFOR OYNASA DAHA VERİMLİ OLUR

    G.Saray kendisine hep zorluk çıkaran Sivas'ta kazandığında çoğunlukla sezonu şampiyon olarak tamamlamış. Patates tarlasında alınan 3 puan ile 2023 yılına lider olarak girmek G.Saray'a mutluluk verecektir. Kötü zeminde ilk yarı G.Saraylı oyuncular, Sivas'a top göstermedi. Mertens mükemmel bir gol attı ama Gomis farkı çoğaltacak golleri kaçırdı. Rashica çok etkisizdi ve aşırı top kaybıyla oynadı. Oliveira vasattı. Berkan pas hatalarına rağmen çok çalıştı. Mertens, Kerem, Boey, Nelsson, Abdülkerim yüreklerini sahaya koydu. Oyuncu ayağındaki topu ileri vurması gereken yerde kendi kalesine pozisyon olacak şekilde pas verir mi? Verirse benim aklım karışır. Barış Alper Yılmaz kanatta oynadığında çalım atmakta zorlanıyor. Ama santrforda görev yaptığında süratiyle rakip defansın arkasına çabuk sarkıyor, attığı güzel gol çabukluğunun ürünüydü. Okan Hoca, Barış'a santrfor olarak görev verirse genç oyuncu çok daha verimli olur.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: SİVAS'IN GOLÜNÜ VEREMEDİ! 

    Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi. Geçen hafta söylemiştim hakem kararları ile ilgili; 'Bunlar daha iyi günlerimiz'. Geçen hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamadı. Atmadı değil, atamadı. Bugün de Erkan Özdamar, Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu. Geçen yıl yaşanan hakem operasyonunun etkileri sürüyor. Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR (SABAH): SİVAS'IN PUANI GASP EDİLDİ!

    Sivas'ta hakemlik adına skandal, korkunç ve göstere göstere tetikçilik yapılan bir maç yaşandı. Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temiz ve iyi niyetliyse Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'a sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmaz. Hakem kararları maçın önüne geçti. Sivas'ın bir golü iptal edildi, ben anlamadım. Eski hakemlere sordum onlar da anlamadı. Büyüteçi elime aldım, yine bir şey göremedim. VAR hakemi niye çağırdı, hakem dakikalarca inceleyip golü niye iptal etti belli değil. 
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Üstelik bir VAR incelemesinde AVAR hakemi düğmeye basar ve bir potansiyel penaltı mı ya da potansiyel bir ofsayt mı var kamuoyuna duyurur. Bu gol niye iptal edildi bilmiyorum! Bunun adı açıkça Sivas'ın puanını gasp etmektir. Hele hele uzatmanın 13. dakikasında bir rezillik daha var ki kabul edilemez. Nelsson kafa topuna çıkıyor, neymiş VAR'a göre bir penaltı. Allah'tan öncesinde ofsayt vardı ki bir rezillik daha yaşanmadı. Artık Türk futbolunda yaşananlar hakem hatasını geçti gaspa ve tetikçiliğe dönüştü.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER (MİLLİYET): UEFA BU MAÇI OYNATMAZDI

    Takımlar milyonlarca dolar verip yıldız futbolcular transfer ediyorlar. Tribünlerdeki taraftarlar, televizyon başında maçı izleyen milyonlarca insan iyi futbol görmek istiyor. Ben şimdi yetkililere sormak istiyorum, “Sivasspor’un sahasında bir Avrupa Kupası maçı olsaydı UEFA maçı oynatır mıydı?” Merak edenlere söyleyeyim, kesinlikle oynatmazdı. Ayakta bile durmanın çok zor olduğu bir zemin var. Futbolcular burada çalım atacak, rakibiyle mücadele edecek ve gol vuruşu yapacak. Nasıl yapabilir ki bu sahada? İnanın hem Galatasaraylı hem de Sivassporlu futbolculara yazık. Buna rağmen her iki takım da iyi niyetiyle mücadele etti. Rıza Çalımbay’ın elindeki mutavazı kadroya rağmen aksayan futbolcuları vardı ama sahada mücadele etmeyen tek futbolcusu yoktu. Bilhassa Ulvestad olağanüstü futbolcu... Takımına çok büyük katkı veriyor. Galatasaray’ı da çok zorladı. Galatasaray, Nelsson ile sıkıntı yaşıyor. Yedikleri gol tamamen bu futbolcunun hatası... Son dakika ofsayt olmasa Nelsson’un topa yükselirken rakibe yaptığı hareketi hakem penaltıyla cezalandırırdı. Danimarkalı futbolcu riskli oynuyor. Çevre kontrolüne de hiç dikkat etmiyor.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Galatasaray Sivas'ta sezonun en iyi ilk yarı performanslarından birini sahneledi. Okan Buruk, Torreira'nın yoklugunda, Midtsjö'yü yedek bırakmış Berkan ile sahaya çıkmıştı. Rakibinin usta ayakları, Oliviera, Mertens ve Gomis'i durdurmakta zorlanan Sivasspor eksik oyuncularını mumla arıyordu. İlk yarıda Buruk'un talebeleri rakipten çok zeminle mücadele etti. Mertens'in şık golüyle öne geçmeyi başaran Galatasaray Kerem de arkadaşlarının dansına ayak uydurabilse farklı şekilde soyunma odasına gidebilirdi. 
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    Genç futbolculara ve Seferovic'e, zorlu zemine rağmen Sivasspor savunmasını yıpratan Gomis ve Mertens'i örnek gösteriyorum. Yaşları ilerlemiş iki büyük kariyerli oyuncu sadece parayla motive olamaz. Uzunca bir süre sosyal medyadaki yorumlara baktım, tanıdığım uzmanlara danıştım; nafile… Spiker Murat Yenersoy (beğendiğim anlatıcılardan biridir) gerekçesinin "ofsayt" olduğunu belirtti. MHK'nın bu pozisyona dair bir açıklama yapması bence şart. Tartışmalı iptal kararının ardından maç tabiri caizse "sel rejiminde" aktı. 72. dakikada Midtsjö ile Oliveira değişikliği ev sahibinin hızını bir nebze olsun kesmeyi başardı.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

    REHA KAPSAL (FOTOMAÇ): G.SARAY ARTIK GÜÇLÜ BİR OYUNA SAHİP

     

    Galatasaray, liderliği tekrar yakalamak için gittiği Sivas deplasmanında iklimsel olarak hava çok kötü olmamasına rağmen saha zeminiyle daha fazla uğraştı. Özellikle ilk devrede teknik becerisi, kalitesiyle Sivassporlu oyuncuları fazla yanına yaklaştırmadan, ikili mücadelelere hiç girmeden az temasla oyun oynayarak attığı golün haricinde 3-4 net pozisyon kaçırdı. Son vuruşlarda bu beceriyi göstermiş olsaydı sarı-kırmızılılar, ilk devre maçın ilk devre büyük olasılıkla fişini çekmişlerdi. Hakemlerin verdiği karar tabii ki tartışmasız yanlış ama oyuna baktığımızda İcardi gibi bir santrforun olmayışı, Torreira'nın kart cezalısı, Oliveira'nın maç ritmini tam yakalayamamasına rağmen her hafta gelişen kaliteli oyunu var. Okan hocanın yeni oluşan bu kadro için zaman ve sabıra ihtiyacı vardı. Bu süreci doğru geçiren G.Saray artık oturmuş, stabil, sürdürülebilir ve güçlü bir oyuna sahip.
  • Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

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