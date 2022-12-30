Sivasspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

RIDVAN DİLMEN: SİVAS'IN GOLÜNÜ VEREMEDİ!

Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi. Geçen hafta söylemiştim hakem kararları ile ilgili; 'Bunlar daha iyi günlerimiz'. Geçen hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamadı. Atmadı değil, atamadı. Bugün de Erkan Özdamar, Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu. Geçen yıl yaşanan hakem operasyonunun etkileri sürüyor. Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün.