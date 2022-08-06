Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor Sivasspor Gaziantep FK MAÇ SONUCU ve DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ
ABONE OL

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

Sivasspor - Gaziantep FK maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelen Sivasspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, Maxim ile öne geçerken Sivasspor Gradel'in penaltıdan kaydettiği golle 1 puanı kurtardı

Sivasspor Gaziantep FK MAÇ SONUCU ve DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ

Sivasspor ile Gaziantep FK yenişemedi... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti.

Konuk ekip 22. dakikada Alexandre Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla geçildi.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Dakikalar 63'ü gösterirken Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Max Gradel skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Sivasspor ikinci haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI YAYIN
FUTBOL 11'ler belli oldu!
MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0 - 2 Trabzonspor - İstanbulspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
FUTBOL Trabzon kaldığı yerden!
Galatasaray Lucas Torreira transferinde mutlu sona ulaştı! - Galatasaray Transfer Haberleri
FUTBOL Galatasaray Torreira'da mutlu sona ulaştı!
Transferde SON DAKİKA | Galatasaray'dan beklenen transferler için ilk mesaj! Lucas Torreira ve Dries Mertens... - GS Transfer Haberleri
FUTBOL Galatasaray'dan transferler için ilk mesaj
Forvet transferinde sıcak saatler! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - FB Transfer Haberleri
FUTBOL Forvette sıcak gelişmeler
Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri
FUTBOL Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Valerien İsmael'in ilk 11'i... BJK Kayseri maçı hangi kanalda?
FUTBOL Ismael'in 11'i
Transferde yılın bombası! Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu? Son Dakika Transfer Haberleri
FUTBOL Transferde yılın bombası!
Yeni sezona yeni Galatasaray!
FUTBOL Yeni Galatasaray! Çok şey değişti...
Recep Yemişci, Kasımpaşa'da
FUTBOL Paşa'dan savunmaya takviye!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.