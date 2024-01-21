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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sivasspor - Gaziantep FK maçı sonrası gerginlik - Futbol Haberleri

        Sivasspor - Gaziantep FK maçı sonrası gerginlik

        Sivasspor - Gaziantep FK maçının ardından iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:08
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        Sivas'ta maç sonu gerginlik!
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        Sivasspor, Trednyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

        Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sahada olaylar çıktı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbedede iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica da yer aldı.

        Gerginliğe emniyet güçleri müdahale ederek, iki tarafı yatıştırdı. Takımlar daha sonra polis eşliğinde soyunma odasına girdi.

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