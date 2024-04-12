Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Ligde kalmayı garantiledik

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştığı maçı 1-0'lık skorla kazanan Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçın ardından yaptığı açıklamada ligde kalmayı garantilediklerini ifade etti.

"GÜZEL BİR BAYRAM HEDİYESİ OLDU"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, Trabzonspor'un önemli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Önemli futbolculara karşı farklı bir oyun planı ile Trabzonspor'un karşısına çıktık ve sahadan 3 puanla ayrıldık. Güzel bir bayram hediyesi oldu. Taraftarlarımız da bizlere sürpriz yaptı. Oyuncularımı kutluyorum, önemli bir karakter ortaya koydular. Bugün itibarıyla ligde kalmayı garantilediler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.