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Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

Sivasspor’un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan Duje Strukan’ın yöneteceği açıklandı

Sivasspor - Villarreal maçını Duje Strukan yönetecek

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Sivasspor, yarın akşam İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Strukan’ın yardımcılıklarını Goran Perica ve Alen Jaksic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marin Vidulin olacak.

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