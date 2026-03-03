Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat SİYAD 58. Türkiye Sineması Ödülleri adayları açıklandı

        SİYAD 58. Türkiye Sineması Ödülleri adayları açıklandı

        SİYAD 58. Türkiye Sineması Ödülleri'nde adaylar açıklandı. Adaylıklarda Yeni Şafak Solarken, Gündüz Apollon Gece Athena ve O da Bir Şey mi öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        SİYAD 58. Türkiye Sineması Ödülleri adayları açıklandı

        Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) 58. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu. Gürcan Keltek’in yönettiği “Yeni Şafak Solarken” filmi 11 adaylık alırken Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena” 10, Pelin Esmer’in “O da Bir Şey mi” ile Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” filmleri 9’ar adaylık elde etti. Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğin Gibi Değil” 5 adaylık kazanırken Özcan Alper’in “Erken Kış” filmi 4 adaylık aldı.

        Gündüz Apollon Gece Athena
        Gündüz Apollon Gece Athena

        Cem Yiğit Üzümoğlu, başrolünde yer aldığı iki filmi “Yeni Şafak Solarken” ve “Sahibinden Rahmet” ile En İyi Erkek Oyuncu dalında iki adaylık birden kazandı. Sinemamızın usta oyuncularından Ayla Algan vefatından hemen önce rol aldığı “Yeni Şafak Solarken” filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı kategorisinde ödüle aday oldu.

        REKLAM

        2025 yılında gösterime giren filmlerden en çok adaylık kazananlar arasında Pelin Esmer, Emine Yıldırım ve Vuslat Saraçoğlu gibi kadın sinemacılar, filmleriyle öne çıktı. Adaylık alan filmler arasında “Gündüz Apollon Gece Athena”, “Yeni Şafak Solarken”, “Gecenin Kıyısı”, “Ölü Mevsim”, tamamı yapay zekâ ile üretilen Alkan Avcıoğlu’nun filmi “Gerçek Ötesi” yönetmenlerinin ilk uzun metrajı olması da seçimlerde dikkat çeken bir unsur.

        Gecenin Kıyısı
        Gecenin Kıyısı

        2025 yılı içerisinde sinemalarda gösterilen uzun metraj yerli filmlerin 11 ayrı kategoride adaylık elde ettiği yapımlar dernek üyelerinin oylarıyla belirleniyor. Ayrıca derneğin ilgili kurumları tarafından belirlenen kısa, belgesel ve fantastik film kategorilerinin adayları da açıklandı. SİYAD üyeleri 2025 yılı içerisinde ilk gösterimi dijital platformlarda gerçekleştirilen yerli filmler arasından da beş aday belirledi.

        Açıklanan adaylar bir kez daha SİYAD üyelerinin oylarına sunulacak ve her kategoride yılın en iyileri belirlenecek. Ödüller, 24 Mart Salı günü İstanbul Modern’de düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

        58. SİYAD TÜRKİYE SİNEMASI ÖDÜLLERİ ADAYLARI

        EN İYİ FİLM

        Bildiğin Gibi Değil

        Gecenin Kıyısı

        Gündüz Apollon Gece Athena

        O da Bir Şey mi

        REKLAM

        Yeni Şafak Solarken

        EN İYİ YÖNETMEN

        Özcan Alper (Erken Kış)

        Pelin Esmer (O da Bir Şey mi)

        Gürcan Keltek (Yeni Şafak Solarken)

        Türker Süer (Gecenin Kıyısı)

        Emine Yıldırım (Gündüz Apollon Gece Athena)

        EN İYİ SENARYO

        Doğuş Algün, Selen Örcan (Ölü Mevsim)

        Pelin Esmer (O da Bir Şey mi)

        Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil)

        Türker Süer (Gecenin Kıyısı)

        Emine Yıldırım (Gündüz Apollon Gece Athena)

        EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

        Ezgi Çelik (Gündüz Apollon Gece Athena)

        Funda Eryiğit (Ölü Mevsim)

        Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi)

        Leyla Tanlar (Erken Kış)

        Hazal Türesan (Bildiğin Gibi Değil)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

        Berk Hakman (Gecenin Kıyısı)

        Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)

        REKLAM

        Ahmet Rıfat Şungar (Gecenin Kıyısı)

        Cem Yiğit Üzümoğlu (Yeni Şafak Solarken)

        Cem Yiğit Üzümoğlu (Sahibinden Rahmet)

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI

        Ayla Algan (Yeni Şafak Solarken)

        İpek Bilgin (O da Bir Şey mi)

        Suzan Kardeş (Yeni Şafak Solarken)

        Nur Sürer (O da Bir Şey mi)

        Selen Uçer (Gündüz Apollon Gece Athena)

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

        Erol Babaoğlu (Yeni Şafak Solarken)

        Levent Can (Adile Naşit)

        Ozan Çelik (Bildiğin Gibi Değil)

        Serkan Ercan (Ölü Mevsim)

        Barış Gönenen (Gündüz Apollon Gece Athena)

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

        Barış Aygen (Gündüz Apollon Gece Athena)

        Barbu Balasoiu (O da Bir Şey mi)

        Matteo Cocco (Gecenin Kıyısı)

        Yağız Yavru (Erken Kış)

        Peter Zeitlinger (Yeni Şafak Solarken)

        REKLAM

        EN İYİ MÜZİK

        Alkan Avcıoğlu (Gerçek Ötesi)

        Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena)

        Erdem Helvacıoğlu (Erken Kış)

        Son of Philip (Yeni Şafak Solarken)

        Ozan Tekin (Gecenin Kıyısı)

        EN İYİ KURGU

        Alkan Avcıoğlu (Gerçek Ötesi)

        Murat Gültekin, Semih Gülen (Yeni Şafak Solarken)

        Rainer Nigrelli (Gecenin Kıyısı)

        Selda Taşkın (Gündüz Apollon Gece Athena)

        Özcan Vardar (O da Bir Şey mi)

        EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

        Meral Aktan (Gülizar)

        Elif Taşçıoğlu (O da Bir Şey mi)

        Natali Yeres (İdea)

        Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven (Gecenin Kıyısı)

        Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven (Yeni Şafak Solarken)

        DİJİTAL PLATFORMDA GÖSTERİLEN EN İYİ FİLM

        Atlet

        Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi

        REKLAM

        Domates, Biber, Depresyon

        Hakkı

        Neukölln’ün Örümcek Adamı

        EN İYİ BELGESEL - UZUN

        Ev

        İki Boşluk Arasında

        Kardeş Türküler ile 30 Yıl

        Keçi 501

        YİBO

        EN İYİ BELGESEL - KISA

        E Blok, Daire 5

        Eskisi Gibi

        Mutluluk

        Pirlerin Düğünü

        Rengê Kevir (Taşın Rengi)

        EN İYİ KISA FİLM

        Alis

        Beyazlar ve Renkliler

        Bimba

        Dreamt by Another

        Feridun

        İnziva

        Kendi Saçını Kesen Berber

        Kirpik

        Ölüm Bizi Ayırana Dek

        Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)

        GİOVANNİ SCOGNAMİLLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

        Feridun

        Gündüz Apollon Gece Athena

        Hüznün Derisi

        Tehlikeli Bölge

        Yeni Şafak Solarken

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

        BATMAN'da M.D. (18) adlı kadın, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

        #SİYAD
        #SİYAD adayları
        #58. Türkiye Sineması Ödülleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi