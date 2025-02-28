Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp dün akşam 22. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Tahsin’in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler. Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler. Melek ve Cihan ise beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 22. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.