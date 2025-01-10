Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp' yeni bölümüyle ekranlara damgasını vurdu

        'Siyah Kalp' yeni bölümüyle ekranlara damgasını vurdu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam yayınlanan 16'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cihan, Melek'e kavuşacak mı?
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 16'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

        Dizinin 16'ncı bölümü; ABC1 20+’da 5.66 izlenme oranı 14.34 izlenme payı, Total’de 5.63 izlenme oranı 15.09 izlenme payı, AB grubunda ise 3.95 izlenme oranı 11.25 izlenme payı elde ederek ABC1 20+’da en çok izlenen dizi oldu.

        'SİYAH KALP’İN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Her şeyi geride bırakıp Melek’le yeniden birlikte olmak isteyen Cihan, Melek’ten gelen cevapla hüsrana uğradı. Bu sırada Almanya'daki eski iş ortağının rahatsızlandığını öğrendi ve hemen Berlin’e doğru yola çıktı. Melek, Cihan’a her ne kadar aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan'ı affedemedi.

        ‘Yeniden başlamak için çok geç Cihan!’;

        REKLAM

        Sevilay’ın, Nuh’la birlikte Şansalan konağını terk etmesi Hikmet’i öfkeden deliye döndürdü. Hikmet ve Esat, Sevilay’ı geri getirmek için gittikleri Tahsin’in konağında Melek’le karşılaştı. Sevilay’a ulaşmak için Melek’i kaçırdılar. Ancak Nihayet’in herkesten gizli hamlesiyle Melek evine döndü.

        Hikmet, Melek’i kaçırdı;

        Tahsin büyük sırrını sonunda açıkladı. Samet ve Hikmet’le kardeş olduklarını herkes öğrendi. Hikmet, Tahsin’in söylediklerinden şüphe duymasa da bu kardeşlikten hiç memnun olmadı. Tahsin’in açıklamalarıyla Şansalanlar’da ortalık iyice karıştı.

        Tahsin kardeş olduklarını açıkladı;

        Sumru’ya olan duygularını da daha fazla saklamak istemeyen Tahsin, sonunda bunu da Sumru ile paylaştı.

        Tahsin, Sumru’ya karşı olan duygularını açıkladı;

        REKLAM

        Melek’in kaçırıldığını duyan Cihan, hemen Kapadokya’ya döndü. Samet ve Hikmet’e sert bir tepki verirken Melek’in hamile olduğunu da herkese duyurdu. Melek ve Cihan’ın bebeğini bir tehdit olarak gören Hikmet, Melek için hain planını devreye soktu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        17'NCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan, Melek’e hem özür dilemek hem de veda etmek için bir mektup yazarken Melek, onu durdurmak için havalimanına gidiyor. Melek’in ‘Cihan, gitme’ sözleri duygu dolu anlar yaşatırken ikili arasında neler olacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

        'Siyah Kalp' 17'nci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları