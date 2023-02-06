Siyasi parti liderlerinden deprem mesajları

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

AA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bazı illerin vali ve belediye başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde etkili olan deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ valileri ile Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlarını telefonla aradı.

Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

AKŞENER: MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerine yer verdi.