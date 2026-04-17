Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi'nin 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 17 Nisan 2026 - 02:28
Anayasa Mahkemesi kararlarına göre Zafer Partisi'nin 2022, Ana Yol Partisi, Liberal Demokrat Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sol Parti, Kürdistan Sosyalist Partisi, Sağduyu Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Millet Partisi ve Kadın Partisi'nin 2023 yılına ait mali denetimleri yapıldı.
Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.
