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Skoda Genel Müdürü Başar'dan 'çip' açıklaması

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirterek, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz" dedi.

Skoda Genel Müdürü Başar'dan 'çip' açıklaması
AA

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Skoda'nın yenilenen Kodiaq modelinin tanıtımına ilişkin İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de SUV segmentinin, özellikle kompakt SUV otomobillerin şehir yaşamında önemli bir yer edinmeye başladığını ve toplam pazarın bu yıl yaklaşık yüzde 35'inin SUV otomobillerden oluştuğunu söyledi.

Binek otomobil pazarının 2021 yılını 600-650 bin adet civarında kapatmasını öngördüklerini bildiren Başar, "Salgın nedeniyle bir ay sonrasını görebildiğiniz bir pazar koşulu yok. Ne rakipleriniz açısından ne de kendiniz açısından... Dolayısıyla pazar, bizi bir yere doğru götürüyor. Bu yarı iletken meselesi her markada olduğu gibi bizi de çok derinden etkiliyor. Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Zafer Başar, sektörde "neye göre üretim yapılacağı ve hangi ürünün üretileceği" konusunun birden çok faktöre bağlı olduğuna işaret etti.

Çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirten Başar, "Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz." dedi.

Çip sorununun gelecek yılın ortalarında çözülmesini öngördüklerini ifade eden Başar, "2022 yılına 40 binin üzerinde satış hedefiyle başlayacağız ve bunu giderek artırarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bizi hedeflerimiz doğrultusunda son derece destekleyen de bir Skoda yönetimi var." diye konuştu.

'TALEBE KARŞILIK VERMEK ŞU AN MÜMKÜN DEĞİL'

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, Türkiye'de araç bulunurluğu konusunda yaşanan sorunlara da değindi.

Marka olarak şu an için bütün talebe karşılık vermelerinin mümkün olmadığını aktaran Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 40 bin satışın üzerinde bir hedefle başladık yola. Şimdi yılı 30 binin bir miktar üzerinde bir satışla kapatacağımızı varsayıyoruz. Ama gerçekten rakamların ne olacağına ilişkin net bir bilgimiz yok. Bunu hafta hafta takip ediyoruz. Dolayısıyla özellikle çok talep edilen bazı ürünlere ilişkin 1-2 aylık bekleme süremiz var maalesef."

Verilen bilgiye göre, Skoda'nın makyajlanan Kodiaq modelinin 455 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi.

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