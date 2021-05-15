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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Skoda ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüdü

Çek otomobil üreticisi Skoda, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ocak-Mart dönemimde global satışlarını yüzde 7.2 artıran üretici, satış gelirlerini de yüzde 4.1 artırarak 5 milyar euroya taşıdı. Verilen bilgiye göre, Skoda'nın bu dönemde toplam üretimi ise yüzde 7.3 artarak 240 bin adede yaklaştı

Skoda ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüdü
HABERTURK.COM

Skoda yılın ilk 3 ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artırdığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin satış geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 5.049 milyar euroya ulaştı. Skoda'nın bu dönemde toplam üretimi ise yüzde 7.3 artarak 240 bin adede yaklaştı.

Ocak-Mart döneminde Çek üreticinin işletme karı ise, önceki yılın ilk üç ayına göre yüzde 46.1 daha yüksek oldu. Skoda'dan yapılan açıklamada, pozitif gelişimin 2020’nin ikinci yarısında da devam edeceği kaydedildi.

Skoda'nın satışlarının önümüzdeki aylarda yeni nesil Fabia’nın satışa sunulmasının yanı sıra yeni modeller tanıtılması ve elektrikli SUV Enyaq iV modelinin daha fazla pazarda sunulmasıyla artacağı da bildirildi.

Batı Avrupa’da yüzde 4.6’lık büyüme gerçekleştirerek 111 bin 600 adet araç satışına imza atan şirket, geçen yıla göre en büyük ikinci pazarı olan Almanya’da yüzde 2.3 büyürken, İtalya'da yüzde 39.2, Fransa’da yüzde 44.3, İspanya’da yüzde 32.6 ve Belçika’da yüzde 10.6 büyüme elde etti.

Skoda’nın Türkiye’deki büyümesi ise dikkat çekti. İlk dört ayda Türkiye’de 12 bin 42 adetlik satış gerçekleştiren Çek üretici, geçen yıla göre adetsel olarak yüzde 195.9 büyüme kaydederek bu dönemde pazar payını en çok artıran ikinci marka oldu.

Markanın global olarak ilk çeyrekte en çok satan modelleri ise 63 bin 600 adetle Octavia, 36 bin 600 adetle Karoq, 34 bin 700 adetle Kamiq, 33 bin 300 adetle Kodiaq, 25 800 adetle Fabia, 21 bin 900 adetle Superb oldu. Elektrikli SUV Enyaq ise 500 adetlik satış rakamına ulaştı.

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