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Skoda, tamamen elektrikle çalışan bir SUV model tanıttı. Enyaq iV ismi verilen model markanın merkezinin bulunduğu Prag’da düzenlenen online dünya prömiyeriyle sergilendi.

Çek üreticinin geliştirdiği tamamen elektrikli SUV'un, VW Grubu'nun MEB elektrikli araç platformu üzerine yapılan ilk model olduğu bildirildi.

Enyaq iV'nin, arkadan itiş veya dört çeker sürüş seçeneğiyle birlikte günlük kullanıma uygun oranda menziller sunacağı ve tek bir şarjla 510 kilometreye kadar yol kat edebileceği belirtildi.

İç mekanda, 'Design Selections' adı verilen bir konsepte geçen Skoda, elektrikli SUV modelinde doğal, sürdürülebilir materyallerin olduğu bir iç mekan yarattığını açıkladı. Kişiselleştirme özelliklerinin yanı sıra 10 farklı tema paketinin de sunulduğu belirtildi.

Bununla birlikte Enyaq iV’nin kabininde diğer Skoda modellerinden daha büyük olacak şekilde 13 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Batarya şarj durumu, kabin sıcaklığı gibi temel özellikler ise Skoda Connect uygulaması ile uzaktan yönetilebiliyor.

2021'DE SATIŞA ÇIKACAK

Yapılan açıklamaya göre, Skoda, Enyaq iV modeline özel olarak marka kurucuları Václav Laurin ve Václav Klement’e ithafen Founders Edition’ı satışa sundu. Markanın kurulduğu 1895 yılına gönderme yapacak şekilde 1895 adetle sınırlandırılan bu özel serinin, 125 yıllık geçmişin yıldönümünü kutlayan bir model olacağı bildirildi. Özel serinin teslimatlarının ise 2021 yılında başlayacağı kaydedildi.

Enyaq iV, 109 kW’den 225 kW’ye kadar farklı güce sahip beş elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesi modeli Enyaq 50 iV olurken, ürün gamının en üzerinde yer alacak Enyaq vRS iV 225 kW güce ve 460 Nm maksimum torka sahip olacak.

4x4 sürüşe sahip Enyaq vRS iV’nin 0-100 km/s hızlanması sadece 6.2 saniye olacak. Enyaq modelleri 160 km/s, Enyaq vRS 180 km/s maksimum hıza sahip olurken, en uzun menzile sahip versiyona tek şarjla 510 km yol kat edebilecek.

3 FARKLI BATARYA İLE GELİYOR

Öte yandan, Enyaq’da 55 kWh, 62 kWh ve 82 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneği mevcut olacak. 125 kW’ya kadar olan hızlı şarj kapasitesine sahip Enyaq iV’de, 82 kWh’lık batarya, DC şarj noktasında yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar 38 dakikada dolabiliyor.

Bununla birlikte AC şarj ünitesinde ise, batarya boyutuna bağlı olarak 6-8 saat arasında tamamen dolum gerçekleşebiliyor. Bunun, kullanıcıların gece eve geldiklerinde araçlarının sabah tamamen dolu olmasını sağladığı belirtiliyor.

Enyaq iV'nin ölçüleri ise, 2.765 mm aks aralığı, 4.649 mm uzunluk, 1.879 mm genişlik ve 1.616 mm yükseklik olarak açıklanıyor.

Kompakt bir SUV ölçülerinde olduğu görülen Skoda Enyaq iV, 2023'ten itibaren Gemlik'te Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli elektrikli SUV'a rakip olacak.