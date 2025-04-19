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        Haberler Spor Transfer Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip! - Futbol Haberleri

        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip!

        Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası beğenileri kazanan ve Sarı-Lacivertlilerin bonservisini almak istediği Slovak savunmacının transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Milan Skriniar için Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:55
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        Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için çalışmalara başladığı Milan Skriniar'ın talipleri artmaya devam ediyor.

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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Skriniar için hamle yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

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        Caught Offside'da yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.

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        Vitor Pereira'nın takıma geçmesi ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşan ve istikrarlı sonuçlar alan Wolves, defansa takviye yapmak istiyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Skriniar'ın peşine düştüğü belirtildi.

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        Haberde, Premier League'den aralarında Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Bournemouth'un da bulunduğu birçok kulübün Slovak stoperi takip ettiği açıklandı.

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        PSG 20 MİLYON EURO İSTİYOR İDDİASI!

        PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

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        Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 16 maçta görev alan Skriniar, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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