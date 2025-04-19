Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip!
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası beğenileri kazanan ve Sarı-Lacivertlilerin bonservisini almak istediği Slovak savunmacının transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Milan Skriniar için Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için çalışmalara başladığı Milan Skriniar'ın talipleri artmaya devam ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Skriniar için hamle yapmaya hazır olduğu aktarıldı.
Caught Offside'da yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.
Vitor Pereira'nın takıma geçmesi ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşan ve istikrarlı sonuçlar alan Wolves, defansa takviye yapmak istiyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Skriniar'ın peşine düştüğü belirtildi.
Haberde, Premier League'den aralarında Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Bournemouth'un da bulunduğu birçok kulübün Slovak stoperi takip ettiği açıklandı.
PSG 20 MİLYON EURO İSTİYOR İDDİASI!
PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.