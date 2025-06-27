SKU numarası nedir? SKU numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

SKU NUMARASI NEDİR?

SKU numarası, İngilizce “Stock Keeping Unit” ifadesinin kısaltması olup, Türkçede “Stok Takip Numarası” olarak bilinir ve perakende ile lojistik sektöründe ürünlerin ayrıntılı ve sistemli biçimde tanımlanmasını sağlamak için kullanılır. Her ürün ya da ürün varyasyonu için özel olarak oluşturulan bu numara, ürünün marka, model, renk, beden, seri veya teknik özelliklerine göre farklılık gösterir ve mağaza ya da depo sistemlerinde o ürünü diğerlerinden ayırt etmeye yarar.

Örneğin aynı model ayakkabının 40, 41 ve 42 numara olanları veya aynı gömleğin mavi ve beyaz renkli olanları farklı SKU numaralarıyla takip edilir. Bu sistem, stok yönetiminin verimli yürütülmesini, ürün takibinin kolaylaşmasını ve satış analizlerinin daha net yapılmasını mümkün kılar. SKU numarası üretici firma, toptancı ya da perakende işletme tarafından belirlenir ve barkod sistemine entegre edilerek kasadan geçişlerde ürünün otomatik olarak tanınmasını sağlar.

REKLAM

Aynı zamanda e-ticaret sitelerinde ürünleri sistematik biçimde sınıflandırmak, hızlı sipariş işlemleri yapmak ve depo kontrolünü sağlamak için de kullanılır. Her işletme, kendi SKU sistemini oluşturabilir; bu nedenle SKU numaraları uluslararası bir standart içermez ancak her şirketin içinde tutarlılık gösterecek şekilde yapılandırılır. Çok sayıda ürünü yöneten işletmeler için SKU numarası, ürün kayıplarının önüne geçilmesi, doğru envanter takibi yapılması ve müşteri taleplerinin zamanında karşılanması açısından vazgeçilmezdir.

SKU NUMARASI NASIL GÖREBİLİRİM? SKU numarasını görmek isteyen bir kişi, bu bilgiye ürünün etiketinden, ambalajından veya satış sisteminden kolaylıkla ulaşabilir. Fiziksel mağazalarda satışa sunulan ürünlerde SKU numarası fiyat etiketinin üzerinde ya da barkodun hemen yanında yer alır. Etiket üzerinde “SKU”, “Ürün Kodu”, “Stok No” gibi ifadelerle belirtilmiş olabilir ve bu kod harf ve rakam karışımından oluşur. Online alışveriş sitelerinde ise bir ürünün açıklama sayfasına girildiğinde, teknik detaylar bölümünde ya da ürün kodu kısmında SKU numarası yer alır. Bu bilgi, tüketiciler için doğrudan bir anlam taşımasa da, ürünün varyasyonlarını ayırt etmek ve satış sonrası destek süreçlerinde doğru bilgi vermek açısından önemlidir. Perakendeciler ya da depo çalışanları ise bu numarayı barkod okuyucu sistemler, satış noktası yazılımları (POS) veya stok takip programları üzerinden kolayca görüntüleyebilir. Ayrıca bazı ürünlerin ambalaj kutularında da SKU numarası doğrudan üretici tarafından yazılmış olarak bulunabilir.

REKLAM Teknoloji ürünlerinde, giyim eşyalarında ve kozmetiklerde farklı renk, beden veya sürüm seçenekleri olan ürünler için her bir varyantın ayrı bir SKU numarası bulunur. Bu nedenle aynı ürünün farklı modelleri veya versiyonları arasında seçim yaparken bu numaraya bakmak, doğru ürünü bulma açısından kullanışlıdır. SKU NUMARASI NEREDE YAZAR? SKU numarası, ürünlerin etiketlerinde, ambalaj kutularında veya satış sistemlerinde açıkça belirtilmiş şekilde yer alır. Online alışveriş sitelerinde ise ürün sayfasının alt bölümünde, teknik detaylar kısmında SKU numarası açık şekilde listelenir. Aynı zamanda mağaza içi stok kontrol sistemlerinde veya satış noktası yazılımlarında da ürünün adıyla birlikte bu numara görüntülenebilir. SKU numarası, işletmelere özeldir ve farklı firmalarda aynı ürüne farklı SKU’lar verilebilir. Bu nedenle bu numara, sadece o işletmenin kendi stok yönetimi içinde anlam taşır. Ancak müşteri olarak doğru ürün seçimi yapmak veya satış sonrası destek alabilmek için bu numaranın nerede yazdığını bilmek önemlidir.