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        Haberler Ekonomi Teknoloji Skype, Mayıs'da kapanacak - Teknoloji Haberleri

        Skype, Mayıs'da kapanacak

        ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, sesli ve görüntülü iletişim hizmeti sağlayan Skype uygulamasını mayıs ayı itibarıyla kullanımdan kaldırarak Microsoft Teams'e odaklanacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 20:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 20:07
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        Skype, Mayıs'da kapanacak
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        Microsoft İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, konuya ilişkin kaleme aldığı blog yazısında, ücretsiz iletişim uygulamalarını müşteri ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenleyebilmek amacıyla Microsoft Teams'e odaklanmak için mayısta Skype'ı kullanımdan kaldıracaklarını bildirdi.

        Teper, Teams ile kullanıcıların Skype'ta olan bire bir arama ve grup araması, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebildiğini belirterek, ayrıca Teams'in toplantılara ev sahipliği yapma, takvimleri yönetme ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş özellikleri ücretsiz olarak sunduğunu ifade etti.

        Halihazırda yüz milyonlarca kişinin Teams'i kullandığına işaret eden Teper, son 2 yılda kullanıcıların Teams toplantılarında geçirdiği dakikaların 4 kat arttığını ve bunun Teams'in günlük iletişim ve işbirliğine sağladığı değeri gösterdiğini belirtti.

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        Teper, kullanıcıların gelecek günlerde Skype hesap bilgileriyle Teams'de oturum açabileceğini, Teams'e geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için sohbet geçmişi, kişiler ve arama geçmişi dahil olmak üzere verileri dışa aktarma seçeneğinin sunulacağını bildirdi.

        Janus Friis and Niklas Zennstrom tarafından 2003 yılında kurulan Skype, insanlara internet üzerinden ücretsiz görüşme imkanı sunmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

        2005'te eBay tarafından 2,6 milyar dolara alınan Skype, söz konusu satışın ardından yükselişini sürdürmüştü. Skype, 2011 yılında ise Microsoft tarafından 8,5 milyar dolara satın alınmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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