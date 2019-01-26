Devre arası transfer döneminde sona gelinirken Fenerbahçe ve Başakşehir arasında önemli bir takas gerçekleşmek üzere...

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Adebayor ve Slimani'nin takasının gerçekleşme ihtimali yüksek. Bu transferde tüm taraftarlar işe olumlu bakıyor. Ersun Yanal'ın Slimani'yle ilgili soru işaretleri olduğu ancak tecrübeli hocanın da transfere onay verdiği belirtildi. Leicester City tarafıyla görüşmeler sürüyor, pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Kulüpler ve futbolcular takasın gerçekleşmesine olumlu bakıyor. Görüşmeler başkan seviyesinde yapılıyor. Birkaç gün içerisinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Frey'in sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımda Slimani'yi göndermeden direkt olarak Adebayor'u alma fikrinin de oluştuğu ancak takas ihtimalinin daha yüksek olduğu öğrenildi.