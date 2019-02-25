Slimani ve Frey kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı. Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı. Öte yandan, sakatlığı düzelmeyen Mehmet Ekici de kadroda bulunmadı.