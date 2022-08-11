UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında 3-0 mağlup ettiği Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 3. eleme turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?