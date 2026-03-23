        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Slovakya'dan Milan Skrinar için dikkat çeken sözler: Tek bacağıyla olmasa bile oynar!

        Slovakya'dan Milan Skrinar için dikkat çeken sözler: Tek bacağıyla olmasa bile oynar!

        Slovakya Milli Takımı oyuncuları Ondrej Duda ve Martin Valjent, kaptan Milan Skriniar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        "Skriniar tek bacağıyla olmasa bile oynar!"

        Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan Milan Skriniar’ın kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden tecrübeli stoper, Slovakya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

        "TEK BACAĞI OLMASA BİLE OYNAR"

        Slovakya Milli Takımı oyuncularından Ondrej Duda, kaptanları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Duda, "Skriniar bizim kaptanımız, tecrübeli bir oyuncu. Tek bacağı olmasa bile oynardı. Bence oynayabilecek durumda." ifadelerini kullandı.

        "SKRINIAR BİR SAVAŞÇI"

        Bir diğer milli oyuncu Martin Valjent ise:

        “Skriniar bir savaşçı, bu takımın lideri ve kaptanı. Bu takımın özgüveni var ve bu görevi hep birlikte başarabiliriz.” dedi.

        SLOVAKYA TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

        Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, yıldız oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        “Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı.”

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Oyuncuların algoritma isyanı
