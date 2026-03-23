Slovakya'dan Milan Skrinar için dikkat çeken sözler: Tek bacağıyla olmasa bile oynar!

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan Milan Skriniar’ın kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden tecrübeli stoper, Slovakya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

"TEK BACAĞI OLMASA BİLE OYNAR"

Slovakya Milli Takımı oyuncularından Ondrej Duda, kaptanları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Duda, "Skriniar bizim kaptanımız, tecrübeli bir oyuncu. Tek bacağı olmasa bile oynardı. Bence oynayabilecek durumda." ifadelerini kullandı.

"SKRINIAR BİR SAVAŞÇI"

Bir diğer milli oyuncu Martin Valjent ise:

“Skriniar bir savaşçı, bu takımın lideri ve kaptanı. Bu takımın özgüveni var ve bu görevi hep birlikte başarabiliriz.” dedi.

SLOVAKYA TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, yıldız oyuncunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı.”