Slush’D ilk kez İstanbul’da

2007'de Finlandiya'nın Helsinki kentinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan Slush, bugün girişim ve yatırım ekosistemini bir araya getiren prestijli girişimcilik platformlarından biri olarak konumlanıyor.

Her yıl küresel girişimcilik ve teknoloji ekosisteminden binlerce girişimciyi, yatırımcıyı ve teknoloji liderini buluşturan Slush, yenilikçi fikirlerin dünya çapında gelişmesine de zemin hazırlıyor.

Global buluşma, Türkiye'de ilk kez Istanbul Slush'D adıyla 3-4 Ekim'de İstanbul Rixos Tersane'de gerçekleşecek. Etkinlik 4 bin metrekarelik alanda iki sahne ve iki ayrı networking alanıyla iki gün boyunca sürecek.

Helsinki'deki Slush etkinliğinden ilhamla tasarlanan deneyimde, girişimciler ile yatırımcılar arasında hızlı ve etkili networking fırsatları mümkün olacak. Istanbul Slush'D, Türkiye girişimcilik ekosistemini uluslararası sahnede öne çıkararak, yerel potansiyelin küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı ve küresel fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor.

Yatırımcı ve girişimci dünyasının liderleri İstanbul'da buluşuyor

Fintek, oyun ve yapay zekâ başta olmak üzere Türkiye girişimcilik ekosisteminin yükselen sektörlerinin global yatırımcılarla buluşacağı Istanbul Slush D, genç yeteneklere kariyer ve network fırsatları sunuyor. Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye'nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.