Snapchat'in çatı şirketi olan Snap Inc., ikinci çeyrekte 353,3 milyon dolar zarar edildiğini açıkladı. Hisse başına 27 sentlik bir kayıp olduğunu belirten yetkililer, günlük aktif kullanıcı sayısında 3 milyonluk bir düşüş olduğunu açıkladılar.

Son rakamlara göre Snapchat'in günlük aktif kullanıcı sayısı 188 milyona geriledi. 2018'in başından bu yana ise popüler sosyal ağın hisseleri %10 değer kaybına uğradı. Snapchat'teki bu düşüşün en büyük sebeplerinden biri kuşkusuz Instagram'ın Hikayeler özelliği. Facebook'un sahibi olduğu Instagram, şu anda Facebook'un elindeki en önemli varlıklardan biri haline geldi. Hikayeler özelliği ile kullanıcılar Snapchat'teki gibi kısa süreli paylaşımlar yapabiliyor ve bu paylaşımlara pek çok filtre uygulayabiliyor.

Instagram'da yenilikler sürüyor

Hikayeler hizmetini her geçen gün geliştiren Instagram, kısa zaman önce aktif ettiği "Bana Soru Sor" özelliği ile büyük ilgi topladı. Yeni özellik sayesinde, hikayesinde soru soran kullanıcıya yanıt kutucuğu üzerinden cevap vermek mümkün hale geldi.

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