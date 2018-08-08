Kitaptan oyuna uyarlanan ve kısa zamanda kitabından çok daha fazla meşhur olan, hatta kitabını da meşhur eden Witcher oyunu, Netflix'in yapımcılığında dizi olarak ekranlara gelecek. Netflix'in en çok beklenen dizilerinden biri haline gelen ve tüm dünyada Game of Thrones benzeri bir etkiye sebep olması beklenen Witcher'ın başrolü için sürpriz bir başvuru geldi!

Christopher Reeve'den sonraki en sevilen Superman olan Henry Cavill, IGN'e verdiği röportajda bir Witcher (oyun) hayranı olduğunu ve Witcher 3'ü tekrar tekrar oynadığını dile getirdi. Netflix'in henüz senaryo yazım aşamasında olduğu dizisi için de konuşan Cavill, Rivia'lı Geralt'ın inanılmaz bir rol olduğunun altını çizerken, bu rolü oynamak istediğini de belirtti.

RPG türünün hayranı olduğunu saklamayan Cavill, World of Warcraft'ı (WoW) da oynadığını söyledi. Hatta WoW oynarken, Superman rolü için yapması gereken telefon görüşmesini kaçırdığını da sözlerine ekledi.

Netflix'in Witcher'ı ne durumda?

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan Witcher dizisi, 2020'den önce ekranlara gelemeyecek. Henüz senaryosu tamamlanmamış olan ve cast çalışmaları sır gibi saklanan dizide, ana karakter Rivia'lı Geralt'ı kimin oynayacağı büyük merak konusu. Game of Thrones'a benzer bir etki yaratması beklenen Witcher'ın yapımcıları arasında Daredevil'ın da prodüksiyonunda yer alan Lauren Schmidt Hissrich bulunuyor. Witcher dizisinde, Daredevil'ın müthiş dövüş koreografileri gibi kılıçlı sahneler görecek miyiz, bunu zaman gösterecek.

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