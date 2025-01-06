SOCAR Türkiye, düzenlediği basın toplantısın ile SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin 2024 yılı değerlendirmesini paylaştı geleceğe dönük planlanan petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıda açıklanan 'Master Plan' kapsamında ilk fizibilite çalışmasının tamamlandığı ve ayrıntılı teknik analizin yapılması için Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) ve daha sonra FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçileceği belirtildi.

Konuşmada söz alan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov "Türkiye’deki 17. yılımızda, 18 milyar doları aşan yatırım tutarıyla Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubuyuz. Türkiye’deki stratejik yatırımlarımızın kalıcı olması yönündeki kararlılığımızla, yatırımların her iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde devamı konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" derken Master Plan'a ilişkin "Türkiye'de petrokimyanın geleceğine katkı sağlayacak yeni yatırım çalışmasıyla ilgili sürecin başlamasına karar verdiğimizi; bu doğrultuda ilk fizibilite çalışmalarının tamamlanmış olup, detaylı teknik analizlerin yapılacağı Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) aşamasına ve ardından FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçilmesinin planlandığı bilgisini sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum" diye ekledi.

REKLAM "YAKLAŞIK 7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÖNGÖRÜYORUZ" "Finansmana ilişkin sorulara yanıt veren Ibadov, "Şu an bizim için ilk aşamada önemli olan FEED'den çıkacak sonuç" derken "Biz yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım olmasını öngörüyoruz ama FEED çalışması sonucu hangi üniteler, o ünitelerin hangi ülkelerden alınacağı gibi birçok bileşenler var. Finansmanı aslında biraz da onlar yönlendirecek. Dolayısıyla işin finansman kısmı bizim ikinci fazda ele alacağımız bir konu. Şu an onunla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok" diye ekledi.

"BİTKİSEL ATIK YAĞLARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR" 2024'te ilk kez uzun vadede sürdürülebilirlik yol haritası hazırladıklarını da belirten Ibadov "Önemli bir projemiz de sürdürülebilirlikte; karbondan değil de ham petrolden değil de temiz bir kaynaktan havacılık yakıtı, uçak yakıtı üretebilmek. Bitkisel atık yağlardan SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı) üretme konusunda çalışmalarımız var. Bu konuda da Ar-ge çalışmalarımız son hız devam ediyor" diye ekledi.

Şirketlerinin 2024 hedeflerinin üzerine çıktığını da belirten Ibadov sözlerini "Şirketlerimizin hepsi istisnasız verilen kârlılık hedeflerinin üzerinde bu yılı tamamladı. Bu yılı o anlamda da bizim için ayrı bir gurur yılı oldu" diyerek tamamladı. "BUGÜNE KADAR 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM" Master Plan'a yönelik ayrıntıları paylaşan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ise konuşmasında SOCAR'ın şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolar CAPEX harcamasıyla Petkim'in fabrikalarının üretim sürdürülebilirliğine önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Mirzayev "Bunlar, Petkim'in hem Türkiye hem de global petrokimya pazarında büyümesine hizmet eden yatırımlar olmuştur" dedi.

REKLAM Master Plan'a ilişkin detaylara değinen Mirzayev "Türkiye petrokimya pazarında özellikle polimerlere yönelik talebin öngörülebilir gelecekte de artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu geleceğe Petkim'i hazırlamak amacıyla da SOCAR Türkiye 2022'den bu yana alternatif seçenekleri analiz etmektedir" derken "Bu doğrultuda Master Plan hızla artan talebe sahip termoplastik ürünlere, özellikle PP (polipropilen) ve YYPE/LAYPE gibi ürünlere odaklanmaktadır" diye ekledi. Mirzayev KBR tarafından gerçekleştirilen Fizibilite ve Teknik Uygulanabilirlik Çalışması'nın sonuçlarına göre yeni bir Etilen tesisi, PP Tesisi ve HDPE/LLDPE tesisi inşa etmeyi hedeflediğini açıkladı ve bu yatırımların katma değerli etilen zincirine odaklanarak Türkiye'nin petrokimya üretim kapasitesinde önemli bir artış sağlamayı amaçlamakta olduğunu belirtti.