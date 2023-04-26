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'Değerini bulmadan SOCAR'ı halka açmayız'

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR Türkiye CEO’su Elchin İbadov, SOCAR'ın halka arzı için şirketin değerini bulması gerektiğini belirterek, "SOCAR'ı düşük değerle halka arz etmek istemiyoruz" diye konuştu.  İbadov, Star'ın yüzde 12'sini alan Petkim'de bu satın almanın getireceği kârlılığın 2023 sonunda görüleceğini söyledi. SOCAR Türkiye R&P İş Birimi Başkanı Anar Mammadov ise hem Star hem Petkim’in entegrasyonunun sürdüğünü dile getirerek diğer yandan geçen yıl Petkim'de yapılan planlı bakımın şirketin verimini önemli oranda artıracağını vurguladı.

SOCAR değerini bulunca halka açılacak

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR Türkiye CEO’su Elchin İbadov, SOCAR'ın halka arzı için şirketin değerini bulması gerektiğini belirterek, "SOCAR'ı düşük değerle halka arz etmek istemiyoruz. SOCAR'ın önemli değeri Star Rafinerisi'nin 3-4 yıl peşpeşe iyi üretim ve kâr sağlaması gerekiyor ki SOCAR değerini bulsun" diye konuştu.

İzmir Aliağa'daki Socar tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen İbadov, Petkim'in Star Rafineri'den alacağı payın yüzde 18'den yüzde 12'ye düşürülmesiyle ilgili soruya "Petkim'in nakit pozisyonunun korunması amacıyla bu kararı aldık. Petkim 240 milyon dolar ödeyerek yüzde 6 pay daha alacaktı. Böyle bir dönemde Petkim’in nakit durumunu zora sokmak istemedik' dedi. İbadov, Star'ın yüzde 12'sini alan Petkim'de bu satın almanın getireceği kârlılığın 2023 sonunda görüleceğini söyledi.

AZERBAYCAN'A TEK KURUŞ KÂR AKTARILMADI

Socar'ın, 2008’de Petkim özelleştirmesi ile Türkiye’ye girdiğini belirten İbadov, “O tarihten sonra Socar’ın yaptığı yatırımlardan Azerbaycan’a bir kuruş kâr aktarılmadı. Tüm gelir Türkiye'deki yatırım için harcandı. 2 milyar dolarlık satın almanın ardından 6.1 milyar dolar daha yatırım yaptık" dedi. Rafineri ve petrokimya sektöründe her iki tesisin tek başına olduğu zaman başarılı olma şanslarının azaldığını belirten İbadov, bu ihtiyacı gördükleri için 6.7 milyar dolarlık Star Rafinerisi yatırımını ile hayata geçirdiklerini vurguladı. Star Rafineri'nin Türkiye’nin dizel ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayarak cari açığa yıllık 1 milyar dolar katkıda bulunduğunu ifade eden İbadov, ayrıca 2023 itibariyle Türkiye’ye TANAP’tan gelen gazın 21 milyar metreküp Avrupa’ya giden gazın ise 22 milyar metreküp olduğu bilgisini verdi.

PETKİM'İN KÂRI YÜZDE 20 ARTTI

Geçtiğimiz 2022 yılını en başarılı oldukları yıl olarak tanımlayan İbadov, "Şirketlerimiz arası entegrasyonu sağladığımız yıllardır yapılan yatırımların bir meyvesi olarak başarıyı yakaladık. İş felsefemizde etkin planlama, her zaman bir B planımızın olması ve üçüncü olarak değer yaratma platformumuz ile şirketteki herkesin fikir üreterek değer yaratması var" şeklinde konuştu.

2022'de Socar'ın yüzde 51'ine sahip olduğu Petkim'in satışlarını yüzde 70 artırdığını yaklaşık 50 milyar lira satış yaptığını ve kârını yüzde 20 artırarak 6.5 milyar liraya çıkardığını açıklayan İbadov, şu bilgileri verdi "Star’ın kapasite kullanımı yüzde 113 oldu. Petkim’in tüm hammaddesini Star Rafinerisi temin etti. Petkim’in başarısında önemli oldu. Doğalgaz yatırımları da devam etti. Bursa ve Kayseri’de şebeke uzunluğu artarak devam etti" İbadov, önümüzdeki yıl dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve araştırma geliştirmeye ağırlık vereceklerini kaydetti.

8 PETKİM DAHA LAZIM

SOCAR Türkiye R&P İş Birimi Başkanı Anar Mammadov ise Türkiye petrokimya üretiminin yüzde 12’sini karşılayan Petkim'in 3,6 milyon ton üretimi ile 2 bin 339 çalışanı olduğunu belirterek "Türkiye'nin petrokimya ihtiyacının karşılanması için 8 Petkim daha lazım" diye konuştu. Mammadov BP ile birlikte yapmayı planladıkları petrokimya yatırımının BP'nin dünya genelinde petrokimya üretiminden çekilmesi ile askıya alındığı bildirdi. Mammadov, 2023’te yatırım planları olmadığını ancak stratejik olarak her olasılığın değerlendirildiğini anlatırken seçim sonucunun yatırımlarım kararlarında etkili olamayacağını söyledi.

PLANLI BAKIM SONRASI VERİMLİLİK ÇOK ARTACAK

Mammadov hem Star hem Petkim’in entegrasyonunun sürdüğünü dile getirerek diğer yandan geçen yıl Petkim'de yapılan planlı bakımın şirketin verimini önemli oranda artıracağını vurgulayarak "Petkim’de planlı bakım 4 yılda bir yapılıyor. Bakımın ardından verimlilik artışı yıl sonunda göreceğiz. Star’da da planlı duruştan sonra yüzde 20 verimlilik artış olmasını bekliyoruz" dedi.

Aliağa'da kurulu Star Rafinerisi'nin ise 8 milyon ton üretim kapasitesinin 4,8 milyonunun dizel 1.6 milyon tonunun jet yakıt ve 1.5 milyon ise nafta olduğunu ifade eden Mammadov, "Star’ın faaliyete geçirilmesinin ana hedefi Petkim’in nafta ihtiyacını karşılamak ve Türkiye’nin akaryakıt ithalatını azaltmaktı" dedi.

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