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SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle SOCAR Energy School sertifika programını başlatıyor. SOCAR Energy School sertifika programı, enerji sektöründe uzmanlaşma imkanı sağlamayı, küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlıyor.

Sertifika programının tanıtımında konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, enerjinin her alanının teknik, tarihsel, politik ve ekonomik olarak ele alınacağı SOCAR Energy School’un Türkiye’nin enerji uzmanlarını yetiştireceğini söyledi. Yusifov “SOCAR Türkiye olarak Türkiye’de ilk kez bu kapsamda bir sertifika programını hayata geçirerek bir ilke imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Akademi ve sanayi arasında köprü olacak ve iş birliği fırsatı sağlayacak bu sertifika programıyla sektöre enerji alanında uzman, nitelikli işgücü kazandırmayı hedefliyoruz. SOCAR Energy School sertifika programının uluslararası bilinirliğe sahip ve enerji alanında öncü bir sertifika programı olarak uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ekosistemimizin gelişimi için SOCAR Energy School ile attığımız bu adımın, sektörümüzün gelişimi ve Türkiye’nin kalkınması adına nice yeni proje ve çalışmaya da ilham vermesini diliyoruz” dedi.

EĞİTİM VE TARTIŞMA DENEYİMİ SAĞLAYACAK

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Proje Koordinatörü Dr. Murat Kaya’da SOCAR Energy School’la ilgili şu bilgileri verdi: “IICEC ve SHURA gibi enerji merkezlerimizle, ETM profesyonel Master programımızla, yürüttüğümüz çok sayıda temel ve uygulamalı araştırma projesi ile enerji, Üniversitemizin odak çalışma alanlarından biri. Bu alandaki deneyimimizi uluslararası uzmanların da katılımları ile SOCAR Energy School’a yansıtacak olmaktan mutlu ve gururluyuz. Programı yürütecek olan Yönetici Geliştirme Birimimiz (EDU)’nun 20 yıllık deneyimi ile katılımcılarımıza her saatinden fayda sağlayacakları bir eğitim ve tartışma deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.”

63 SAAT SÜRECEK ONLİNE EĞİTİM

SOCAR Türkiye tarafından her yıl tekrarlanması planlanan SOCAR Energy School’da günümüzde enerji, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, elektrik şebekesinin işleyişi, petrol & doğal gaz, petrol & doğal gaz piyasaları ve endüstrisi, Hazar Bölgesi enerji politikaları, Türkiye enerji politikaları, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerji politikaları, Azerbaycan enerji politikaları, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji güvenliği, kurumsal iklim değişikliği yönetimi ve enerji mevzuatı alt başlıklarında toplam 63 saat sürecek online eğitim verilecek. Başarı sertifikası almaya hak kazanan katılımcılara enerji alanında doktora bursu şansı da sunan SOCAR Energy School sertifika programına başvurular, 4 Kasım 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Sertifika programı 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek.

UZMAN İSİMLERİ BULUŞTURUYOR

SOCAR Energy School’da dersleri; Sabancı Üniversitesi, SOCAR Türkiye, üniversiteler, çeşitli enerji kuruluşlarından uzmanlar ve dünyaca ünlü eğitimciler verecek. Enerji jeopolitiği uzmanı Giacomo Luciani, Cattolica del Sacro Cuore ve Johns Hopkins Üniversitesi’nde enerji, iklim ve çevre politikaları dersleri veren Simone Tagliapietra, ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve Global Energy’nin kurucusu Richard Morningstar, Oxford Institute for Energy Studies Profesörü Vitaly Yermakov SOCAR Energy School’da ders verecek isimlerden bazıları. Programa ayrıca Azerbaycan’dan birçok üst düzey yöneticinin katılımı da planlanıyor.