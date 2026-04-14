Sofuoğlu ve Öncü, Hollanda'da piste çıkacak!

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından konuşan aile avukatı Ali Çimen, "Gülistan'ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu. Bu algı da ortaya çıktı ki üst düzey kamu görevlisi tarafından yapılmış" dedi. (DHA)