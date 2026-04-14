        Sofuoğlu ve Öncü, Hollanda'da piste çıkacak

        Sofuoğlu ve Öncü, Hollanda'da piste çıkacak

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Hollanda yarışlarında hafta sonu piste çıkacak.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:04 Güncelleme:
        Sofuoğlu ve Öncü, Hollanda'da piste çıkacak!

        Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında sezonun üçüncü etabı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen kentinde 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilecek.

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabında Motoxracing Worldsbk takımıyla ve 54 numaralı motosikletiyle 17 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak.

        Bahattin Sofuoğlu, TT Assen Pisti'nde 18 Nisan Cumartesi günü ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında, 19 Nisan Pazar günü ise önce TSİ 12.15'te superpole yarışında, ardından da TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.

        CAN ÖNCÜ DE HOLLANDA'DA BOY GÖSTERECEK

        Bu sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nın favori isimlerinden milli motosikletçi Can Öncü ise Pata Yamaha Ten Kate takımıyla TT Assen Pisti'nde 17 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

        Can Öncü, Hollanda'da hafta sonunun ilk yarışına 18 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00'te, hafta sonunun ikinci ana yarışına ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te çıkacak.

