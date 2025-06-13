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        Haberler Spor Transfer Sofyan Amrabat'a İtalya'dan talip! - Futbol Haberleri

        Sofyan Amrabat'a İtalya'dan talip!

        Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat'a İtalya'dan talip çıktı. Serie A ekibi Atalanta, Amrabat'ı transfer listesine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 23:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:22
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        Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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        Sarı-Lacivertliler'in Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat'a İtalya Serie A'dan talip çıktı.

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        Africafoot'un haberine göre Atalanta, Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ı transfer listesine ekledi.

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        JURIC, AMRABAT İLE GÖRÜŞECEK

        Haberde, Atalanta'nın yeni teknik direktörü Ivan Juric'in, Verona'dan eski öğrencisi Amrabat ile yakın zamanda iletişime geçeceği belirtildi.

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        Öte yandan Juric'in defans ve hücumu birbirine bağlayan, mücadeleci bir orta saha arayışında olduğu vurgulandı.

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        GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 43 maça çıkan 28 yaşındaki Faslı orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 asist yaptı.

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