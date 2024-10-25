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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sofyan Amrabat: Harika oynadık, galibiyeti kaçırdık - Futbol Haberleri

        Sofyan Amrabat: Harika oynadık, galibiyeti kaçırdık

        Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, 1-1 berabere kaldıkları Manchester United karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:43
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        "Harika oynadık, galibiyeti kaçırdık"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

        Galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Amrabat, "Öncelikle harika atmosfer için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizlere destek oldular. Onlar sayesinde yoğunluğumuzu iyi gösterdik sahada. Harika bir maç çıkardık takım olarak, ilk yarı çok fazla fırsat kaçırdık ve bu gollerle birlikte galibiyeti de kaçırdık. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi oynadılar ama çok şükür Avrupa'daki üçüncü maçımızı da kaybetmemiş olduk." sözlerini sarf etti.

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